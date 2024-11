Perpignan - Une Business SKOOL 100% gratuite s'installe à Perpignan

Perpignan Business SKOOL (PBS) ouvrira ses portes en septembre 2025, offrant ainsi au département des Pyrénées-Orientales une école de commerce innovante, gratuite et accessible à tous les bacheliers.

Créée à l’initiative du CFA SKOOL n’JOB, PBS offrira 17 diplômes allant du Bac+2 au Mastère. Ces parcours répondront aux besoins des secteurs stratégiques de l’entreprise tels que la communication, la finance, le marketing, le commerce, les ressources humaines et l’immobilier. L’objectif affiché est clair : former des experts dotés de compétences solides et prêtes à répondre aux attentes d’un marché du travail en constante évolution, tout en contribuant activement à la vitalité économique des Pyrénées-Orientales. Cette offre de formation est le fruit d’un solide partenariat avec l’ESG du Groupe Galileo Global Education (leader mondial de l'enseignement supérieur indépendant).

Perpignan Business SKOOL repose sur deux valeurs fondamentales : l’accessibilité financière et l’alternance. Ce modèle, intégralement gratuit, permet d’éliminer les barrières financières et garantit l’égalité des chances pour accéder à l’enseignement supérieur. Grâce à l’apprentissage, les étudiants acquièrent une expérience professionnelle précieuse dès le début de leurs études, renforçant ainsi leur employabilité et leur insertion rapide sur le marché du travail.

Face au besoin grandissant de formations supérieures de qualité, PBS se distingue par un modèle pédagogique ambitieux, avec l’objectif de devenir LA référence incontournable de la formation de haut niveau et l’employabilité des jeunes talents du territoire.

Située dans la zone de Tecnosud 2, au sein d’un environnement dynamique et au cœur d’une zone économique dense, PBS bénéficiera d’un cadre propice au développement des talents et à l’innovation. Les travaux de ce nouveau lieu de vie étudiante sont déjà en cours et permettront la naissance d’un lieu d’apprentissage moderne et en phase avec les besoins des entreprises locales.

Pour inaugurer cette première promotion, c’est Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France et entrepreneur, qui incarnera le rôle de parrain de la promotion 2025-2026. Représentant les valeurs de courage, de performance et de persévérance qui sont au cœur de PBS, il sera un modèle inspirant pour les étudiants, les encourageant à développer leur plein potentiel au cours de leur parcours. Perpignan Business SKOOL est également soutenue par des acteurs locaux majeurs tels que les Dragons Catalans, la Société Générale et AXA CLV Assurances, renforçant ainsi son ancrage et son engagement pour le territoire.