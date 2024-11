Aigues Vives - Festival Aigues-Vives en Musiques

Aigues-Vives en Musiques : Un Festival à Ne Pas Manquer !

Depuis sa création, le Festival « Aigues-Vives en Musiques » s’est donné pour mission de retracer l’histoire de l’humanité à travers le prisme de la musique. Cette approche unique a été maintes fois saluée, notamment par les labels « Mission du Centenaire 14-18 » et « Mission Libération », qui soulignent la pertinence et la portée de son projet. Chaque concert invite le public à un véritable voyage dans le temps, où la musique devient l’écho des grands événements historiques. Grâce aux introductions inspirées des musiciens, le public découvre comment ces événements ont influencé les compositeurs et enrichi leurs œuvres.

Les programmes de ces deux concerts sont spécialement dédiés au 80ᵉ anniversaire de la Libération de la France. Ces soirées s’annoncent comme des expériences musicales inoubliables, alliant émotion et virtuosité, et tissant un lien profond entre passé et présent. Elles invitent chacun à renouer avec l’histoire par le langage universel de la musique. Billetterie : en ligne ou sur place, une heure avant les concerts.