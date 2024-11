France - Marie Cantagrill en Andorre et à TOulouse !

La soliste ariégeoise sera, ce vendredi 8 novembre, à Andorre la Vieille pour un magnifique concert avec Ses Musiciens au Conseil Général d’Andorre. Invités par l’Ambassade de France et le Conseil Général d’ Andorre, Marie Cantagrill et Ses Musiciens enchanteront le public avec les célèbres et imagées, 4 Saisons de Vivaldi ; puis l’œuvre de Javier Armenter, Ariège, écrite pour la virtuose qui l’a créée lors d’une Résidence d’artiste à Foix en 2016.

L’étincelante virtuosité de Marie Cantagrill clôturera ce concert avec les Airs bohémiéns de Pablo de Sarasate : un grand moment d’émotion, de passion et de couleurs ! [Salle du Vestibule du Conseil Général d’Andorre].

Ce sera ensuite, le 6 décembre à Toulouse dans le Sanctuaire SaintJérôme, que l’on retrouvera Marie Cantagrill dans un tête à têteémouvant avec Jean-Sébastien Bach (Partitas et Sonates pour violon seul). Du très grand violon dans un lieu mystique : un concert vibrant d’émotion et de beauté..

.[Renseignements et réservations au 06 86 54 74 96].

Un peu plus tard,Marie Cantagrill animera une Master Class de violon à Taurignan-Vieux, dans sa Salle de l’Académie, du 21 au 23 décembre [Renseignements et inscription : academie@mariecantagrill.fr].