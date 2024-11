Lozère - Ce que je veux dire - a k entrepôt - Danse & théâtre

Quand les mots ne suffisent plus, les corps parlent. Venez écouter ce que les adolescents ont à dire à travers la danse, le chant et la lutte.

Comment dire le monde quand les mots me manquent ? Comment dire ce que je suis si je n’ai pas la parole ?

Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, tant à taire aussi. Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ?

Entourée de 4 gradins, la scène devient une agora, un ring. Ici 3 jeunes adultes empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence.

Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies : la course, la danse, la lutte, le chant… que cela se dit, se pose. C’est en inventant, en jouant dans un rythme soutenu et joyeux qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent.

> A voir mardi 14 janvier à Saint-Germain-du-Teil et Vendredi 17 janvier à Villefort

