Hérault - FIN DE LA VIGILANCE ORANGE PLUIE-INONDATION DANS L'HERAULT

FIN DE LA VIGILANCE ORANGE PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

PASSAGE EN VIGILANCE JAUNE PLUIE-INONDATION

MAINTIEN DE LA VIGILANCE JAUNE CRUES

A 22h00, Météo-France a rétrogradé la vigilance ORANGE au niveau JAUNE pour pluie-inondation.

La vigilance JAUNE sera maintenue en raison d’averses qui interviendront par intermittence tout au long de la nuit, sans grande intensité.

La vigilance JAUNE crues reste maintenue.

Le Centre Opérationnel en préfecture est levé.

En raison du cumul de précipitations pendant les dernières 24 heures, des débordements des cours d’eau restent possibles, notamment sur le secteur de Montagnac- Pézénas à Agde. Le Vidourle a débordé sur le pont de Villetelle (RD 110), qui reste fermé à la circulation , a minima, la nuit du 26 au 27 octobre.

Une signalisation préventive a été mise en place sur les routes départementales, avec la pose de panneaux « route inondée » sur les secteurs les plus sensibles.

Les forces de sécurité et le SDIS restent mobilisés.

Le préfet de l’Hérault appelle à la plus grande vigilance et invite la population à s’informer et rester à l’écoute des consignes de sécurité des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels.

Conseils de comportement :