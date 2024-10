LOUPIAN - La chorale " ARPEGES " de Marseillan  se produira à Loupian Vendredi 15 novembre 2024

La commine de loupian accueillera la chorale " ARPEGES " de Marseillan pour un concert unique le Vendredi 15 novembre 2024 à 19 h au centre Nelson Mandela

Cet événement tant attendu vpoud offrira une occasion unique de plonger dans un univers musical riche et varié.

Sous la direction passionnée d'Anne Lesure, chef de chœur renommée, la chorale Arpèges présentera son nouveau répertoire. Ce programme promet d'être à la fois entraînant et diversifié, mêlant des classiques intemporels à des pièces plus contemporaines. Les spectateurs pourront apprécier des harmonies sublimes et des arrangements innovants, fruit du travail rigoureux et créatif de la chorale.

Le concert à venir s'annonce comme un moment fort de convivialité et de partage, où la musique sera le vecteur d'émotions et de rassemblement. Les membres de la chorale Arpèges, connus pour leur dynamisme et leur passion, mettront tout leur cœur à l'ouvrage pour offrir une performance mémorable. Ce concert est une opportunité idéale pour découvrir ou redécouvrir cette formation talentueuse, qui sait toujours surprendre et émouvoir son public.

L'entrée pour ce concert est libre, une initiative qui témoigne de la volonté de la chorale Arpèges de rendre la culture accessible à tous. Il n'y a donc aucune excuse pour manquer cet événement exceptionnel. Que vous soyez mélomane averti ou simple curieux, cette soirée promet de vous transporter au gré des mélodies et des rythmes soigneusement orchestrés par Anne Lesure et ses choristes.

Rendez-vous donc au centre Nelson Mandela le Vendredi 15 novembre 2024 à 19 h pour une expérience musicale inoubliable.