Hérault - Vigilance ORANGE météorologique et crues en cours dans l'Hérault

Bulletin de Vigilance météo Arc méditerranéen et Corse publié le samedi 26 octobre 2024 à 10:07 (heure métropole)

Situation actuelle

** NB : la vigilance orange sur les Alpes-de-Haute-Provence ne concerne actuellement que le paramètre Crues. **

Faits nouveaux : néant.

Situation générale : un épisode de fortes pluies parfois orageuses sur le pourtour méditerranéen concerne le sud-est du pays, plus particulièrement le Gard, l'Hérault et le sud-est PACA.

Observations notables :

Mise à jour samedi 10h locales.

Cumuls de pluie relevés depuis samedi 00h locales :

- Sur l'Hérault, une ligne pluvio-orageuse s'est organisée en milieu de nuit, s'étirant de Narbonne jusqu'à Millau. Les cumuls sont montés à 30-50 mm le long de cette ligne (secteurs Ollargues et St Chinian), avec localement 75mm mesurés en 3h. Cette ligne a perdu en activité et des pluies circulent actuellement sur la partie est du département, avec des intensités autour de 10-15 mm/h.

- Sur le Gard, il est tombé sur la partie cévenole autour de 80 mm à localement 100 mm.

- Sur le Var et les Alpes Maritimes, les premières averses ont circulé sur le sud des deux départements. Les cumuls sont pour le moment relativement faibles avec 20 mm localement 40 mm dans le secteur de Cuers.

Qualification

Episode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée, sur des sols déjà bien saturés par les épisodes précédents.

Évolution prévue

Hérault :

Des averses parfois orageuses circulent en journée ce samedi, elles concernent particulièrement la partie est du département dans un axe Espinouse-Cévennes. On attend encore 80 à localement 100 mm d'ici ce soir minuit sur ces zones. En plaine, des lignes orageuses peuvent s'organiser comme au cours de la nuit précédente avec des intensités localement fortes et des pluies temporairement stationnaires, et donner en peu de temps 50 à 70 mm.

L'activité faiblit en soirée et nuit suivante.

Conseultez egalement https://www.vigicrues.gouv.fr/

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE DE L'HERAULT à 10 H

VIGILANCE ORANGE PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

VIGILANCE JAUNE CRUES

VIGILANCE JAUNE ORAGES

Point 10h30

Météo France a placé le département de l’Hérault en vigilance ORANGE « pluie-inondation », JAUNE, "orages" et JAUNE « crues » pour l’Hérault amont, Hérault aval et le Vidourle.

Tout le département est concerné par la vigilance météorologique.

De fortes intensités sont attendues sur l’Est du département de 50 mm et 100 mm et 120 mm sur les contreforts des Cévennes. La dégradation pluvio-orageuse devrait perdurer toute la journée de samedi, ou des cumuls de 80mm sont déjà tombés sur l’Ouest du département.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont positionné des moyens de secours et d’intervention (équipes d’intervention GSI (groupe sauveteurs inondation) ; véhicules de pompage du Groupe prévention inondation GPI). Les moyens aériens (hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale) sont également mis en alerte.

Le préfet de l’Hérault François-Xavier LAUCH a activé la cellule de crise en préfecture.

Consignes de sécurité à suivre :

Je reste chez moi et je me tiens informé auprès des autorités (réseaux sociaux du préfet de l’Hérault – comptes @prefet34 sur Instagram, Twitter et Facebook), et j’écoute la radio France Bleu Hérault

Je m'éloigne des cours d'eau, des points bas et des ponts et je rejoins le point le plus haut possible

J’évite tout déplacement et je ne m’approche pas des cours d'eau jusqu'à la levée de la vigilance en raison des risques de ruissellement, coulée de boues, glissement de terrain, crue et inondation

Je n’utilise pas mon véhicule. Si je suis sur la route, je roule au pas et je ne m'engage pas sur une route immergée. Je stationne en sécurité et ne quitte pas mon véhicule

Je m’abrite dans un bâtiment en dur

Je me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit, je ne descends pas dans les sous-sols

Je n'utilise mon téléphone qu'en cas d'urgence

J'évacue uniquement sur ordre des autorités en emportant mon kit d'urgence

Tenez-vous informés sur www.vigicrues.gouv.fr