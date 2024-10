Balaruc-les-Bains - Octobre rose à Balaruc les Bains.

Balaruc-les-Bains poursuit son engagement pour la recherche contre le cancer du sein en partenariat avec l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM)

En ce mois d’octobre 2024, Balaruc-les-Bains Eau thermale se mobilise en mettant en place de nombreuses initiatives dans le cadre d’Octobre rose.Particulièrement engagés dans ce combat, les Thermes de Balaruc-les-Bains ont noué depuis 2022, un partenariat avec l’ICM afin d’accompagner au mieux avant, pendant et après leurs traitements les personnes touchées par le cancer du sein.

A ce titre, les Thermes de Balaruc-les-Bains accueillent régulièrement des personnes en cure après un cancer du sein

Le cancer du sein fait partie des maladies de longue durée pouvant entraîner des séquelles tant physiques que psychologiques et des douleurs causées par les traitements hormonaux. C’est pourquoi les Thermes de Balaruc-Les-Bains préconisent, depuis plusieurs années, une cure médicalisée en double orientation rhumatologie et phlébologie qui comprend 108 soins répartis sur 18 jours. Cette cure combine soins “chauds” antalgiques et bénéfiques pour les articulations, aux effets drainants et soins “froids” aux effets drainants, favorisant la circulation veineuse et améliorant la souplesse de la peau des membres supérieurs. A ces soins, selon les conditions physiques de la patiente et sur recommandations du médecin thermal, peut s’ajouter un programme d’activité santé personnalisé.

La cure thermale proposée à Balaruc-les-Bains inclut un ensemble d'activités et de conférences, notamment avec le Docteur Patrick Giniès, Directeur du Département Douleur Psychosomatique Maladie fonctionnelle au CHU de Montpellier, spécialiste de la douleur, pour aider les patients à gérer leurs douleurs chroniques. L’objectif est alors de recevoir des conseils pour redevenir acteur de votre santé, et amorcer un vrai changement dès la cure thermale.

Et des cycles d’ateliers et de conférences, gratuits et ouverts à tous du 29 au 31 octobre

Programme 2024

Mardi 29 octobre :

Conférence : Hormonothérapie, douleur et traitement thermal par le docteur Hélène Gourdon, médecin thermal à Balaruc les Bains, auteur d’un mémoire sur les effets bénéfiques de la cure thermale en Post cancer du sein.

Mercredi 30 octobre :

Conférence : soin de support et post cancer par Edwige Labacci, Manager des soins à l’Institut du Cancer de Montpellier

Remise des dons

Conférence : nutrition et post cancer par Alexan Cathala, Diététicien Nutritionniste à Balaruc les Bains

Jeudi 31 octobre :

Dépistage du cancer du sein Mammobile

Des activités santé spécifiques sont également proposées sur cette période pour marquer l’évènement et sensibiliser aux soins de supports et à l’activité physique adaptée :

un cours de Yoga Rose : mercredi 23 octobre ( 13€ intégralement reversé à l’ICM)

une Marche Rose : vendredi 18 octobre & lundi 28 octobre (7€ les 5 km de marche, dont l’intégralité sera reversé à l’ICM)

Ainsi que des offres spéciales pour soutenir financièrement la recherche

Le petit café reverse 10% sur une sélection de confiseries achetées entre le 30 septembre et le 28 octobre

La parenthèse O‘balia reverse 15% des ventes d’un soin de 50 minutes au choix achetés entre le 30 septembre et le 28 octobre

Les Thermes reversent 15% des Escales Thermales réservées entre le 30 septembre et le 28 octobre

Un Coffret Balaruc les bains Eau thermale x Octobre rose en édition spéciale comprenant :