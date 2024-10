Montpellier - Le Montpellier Handball et Atelier Tuffery tissent un partenariat « denim »

Le Montpellier Handball (MHB) et Atelier Tuffery tissent un partenariat « denim » et créent un jean exclusif

Le Montpellier Handball, un des clubs les plus emblématiques du handball français, et Atelier Tuffery, manufacture centenaire spécialisée dans la confection de jeans made in France, officialisent samedi 5 octobre le lancement d’un partenariat « denim ». Celui-ci se matérialise par la création et la production d’un jean griffé « Atelier Tuffery x MHB », destiné aux supporters et sympathisants du club de handball montpelliérain.

Une collaboration fondée sur des visions communes. Cette collaboration inédite entre le Montpellier Handball et la marque de jeans Atelier Tuffery marque une première dans le sport professionnel en Occitanie. Elle concrétise le rapprochement de ces deux structures, symboles d'excellence et de savoir-faire dans leurs secteurs respectifs : le sport et le textile. Aussi, ce partenariat est bâti sur des valeurs communes telles que l’ancrage local, la transmission, et une démarche engagée en matière de RSE. « La collaboration entre le Montpellier Handball et Tuffery repose sur bien plus qu'une simple alliance de marques : c'est avant tout une union de valeurs. Elle découle de la volonté du MHB de valoriser son territoire, de mettre en avant la performance locale, et de s’inscrire dans une démarche de consommation responsable », indique Julien Deljarry, président du Montpellier Handball.

Un jean aux lignes élégantes et sportives. Concrètement, Atelier Tuffery revisite son jean iconique « Alphonse », à la coupe droite et ajustée, qui allie fonctionnalité et style. « Pensé pour le quotidien, ce modèle se décline aujourd’hui aux couleurs du MHB. Il se distingue par une poche gousset conçue pour accueillir un smartphone, tout en offrant une protection contre les ondes », détaille Julien Tuffery. Ce jean est destiné non seulement aux joueurs, mais aussi aux supporters, aux partenaires du club et à tout le grand public. « Joueurs, staff, academy, associations, supporters, familles, partenaires, mais aussi toutes les personnes intéressées par la mode… Le Montpellier Handball fédère tout un écosystème autour de valeurs qui nous sont chères : le travail, la formation, la transmission, l’exigence du haut niveau et l’innovation », indique Julien Tuffery.

Les jeans griffés « Atelier Tuffery x MHB » sont disponibles, en version masculine et féminine, dans les boutiques du club et d’Atelier Tuffery (Montpellier et Florac), et sur le site e-commerce de la marque (prix 170 €).

Rémi Desbonnet, ambassadeur d’excellence. Pour incarner cette collaboration, le Montpellier Handball et Atelier Tuffery ont porté leur choix sur Rémi Desbonnet. Né à Montpellier et formé au MHB, le portier de l’équipe de France, champion d’Europe en club (Ligue des Champions 2018) et en sélection (Euro 2024), incarne sur les parquets des valeurs d’excellence. « Le rapprochement entre le MHB et Tuffery est comme une évidence. Aujourd’hui, il est de notre responsabilité en tant que leader d’opinion de mettre en avant les savoir-faire locaux », indique Rémi Desbonnet.

Une production responsable et maitrisée. Pour le lancement, 800 modèles sont édités, « nous produirons ensuite sur commande. C’est notre marque de fabrique : nous produisons de façon raisonnée et raisonnable pour éviter les invendus, limiter notre impact environnemental et assurer des conditions de travail optimales à nos tailleurs-confectionneurs au sein de la manufacture », explique Julien Tuffery.

Une dimension solidaire. Les recettes générées par la vente des jeans contribuent à consolider l’outil de production de Atelier Tuffery, tout en générant des revenus complémentaires pour le Fonds de dotation du club. Atelier Tuffery s’engage à reverser 10 % des bénéfices des ventes de cette collection au Fonds de dotation du MHB et 1% au Mende Gévaudan Club Handball. « Les projets soutenus par le Fonds de dotation visent à promouvoir des actions en faveur de l'inclusion sociale, du développement durable et de l'accès au sport pour tous », indique Julien Deljarry. En reversant une partie des bénéfices, Atelier Tuffery devient acteur de ces initiatives et renforce son ancrage territorial.

