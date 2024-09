Tarn et garonne - Julien Sueres représente la voix des locataires au 84ème congrès HLM

Le 84ème congrès de l'Union sociale pour l'habitat s'est tenu du 24 au 26 septembre à Montpellier, rassemblant les principaux acteurs du logement social en France. Parmi les participants, Julien Sueres, représentant de la Confédération Nationale du Logement (CNL) au conseil d'administration de Tarn et Garonne Habitat, a porté haut les revendications des locataires du département. Cet événement, qui réunit chaque année les professionnels du secteur, était l’occasion pour la CNL de promouvoir ses actions en faveur du droit au logement.

Une pétition pour le gel des loyers et la construction massive de HLM

La Confédération Nationale du Logement a profité de ce rendez-vous pour mettre en lumière l’urgence de la situation : une pétition réclamant le gel des loyers et la construction massive de logements sociaux a été largement diffusée lors du congrès. Cette initiative a déjà recueilli plus de 30 000 signatures, un signe fort de la mobilisation des citoyens face à la précarité grandissante du logement. « Il est essentiel que les pouvoirs publics entendent l’appel des locataires. La hausse des loyers et la pénurie de logements abordables ne sont plus supportables », a déclaré Julien Sueres lors de son intervention.

Mobilisation à venir dans le Tarn-et-Garonne

Dans les mois à venir, la CNL intensifiera son action sur le terrain, avec une campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès des locataires HLM du Tarn-et-Garonne. Cette initiative vise à les informer des augmentations de loyers envisagées par les bailleurs sociaux à partir du 1er janvier 2025. « Nous devons nous unir pour défendre le pouvoir d’achat des locataires. Les hausses de loyers prévues pour 2025 auront des conséquences dramatiques pour de nombreuses familles », a ajouté Julien Sueres.

Les actions prévues incluront des réunions de quartier, des distributions de tracts et des rencontres avec les élus locaux pour faire pression sur les décideurs. « La CNL ne lâchera rien. Notre priorité est de garantir un logement décent et accessible pour tous, sans que cela ne devienne un fardeau financier insurmontable », a-t-il insisté.

Ce congrès a permis à la CNL et à Julien Sueres de renforcer leur engagement pour un habitat plus juste et solidaire, tout en rappelant que la lutte pour le logement social continue au quotidien.

Pour signer la pétition : https://www.change.org/p/pour-le-gel-des-loyers-et-la-construction-massive-de-logements-sociaux-neufs