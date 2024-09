Mende - Duo Bensa-Cardinot en concert

Une soirée exceptionnelle où la guitare classique et la voix se marient harmonieusement avec un duo unique en son genre qui partage une histoire musicale de plus de vingt ans et dont les talents sont reconnus et acclamés.



Olivier Bensa et Cécile Cardinot, unanimement salués par leurs pairs comme de grands professionnels de la guitare classique, se produisent régulièrement à guichets fermés. Leur public, toujours conquis, ne tarit pas d’éloges sur leur maîtrise et leur expressivité. Ce qui rend le duo Bensa-Cardinot si spécial, c’est la diversité de leur formation. Olivier Bensa, à la fois guitariste classique et compositeur, crée des pièces originales et arrange des oeuvres pour deux guitares ou pour une à quatre mains. Cécile Cardinot, également guitariste classique, est une chanteuse talentueuse qui passe avec aisance de l’instrument au chant. Leur répertoire est riche et varié, allant des musiques latino au jazz, des chants élisabéthains au folklore des pays de l’Est.



Depuis leur rencontre au Conservatoire, où Olivier Bensa était professeur et Cécile Cardinot une de ses élèves, ils n’ont cessé de jouer ensemble. Cette rencontre, véritable tournant dans leurs vies, a scellé une collaboration musicale fructueuse. Élève des maîtres Alexandre Lagoya et Oscar Cacérès, Olivier Bensa a obtenu la maîtrise de concert de l’Université musicale internationale de Paris en 1974. Ses enregistrements, concerts et compositions, ainsi que sa réputation d’enseignant, en font l’un des musiciens les plus respectés de la scène de la guitare. Cécile Cardinot, quant à elle, est non seulement guitariste et chanteuse, mais aussi chef de choeur. Sa carrière de concertiste, débutée avec Olivier Bensa, s’est enrichie de multiples facettes, lui permettant de remporter des distinctions telles que le concours Claude Nougaro et la révélation « Guitarist Acoustic 2015 ».

Concert co-accueilli à Mende par Scènes Croisées avec l’association Guitare en Gévaudan