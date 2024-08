Frontignan - VIDEO - Dernières nouvelles de l'incendie de Gigean - 300 ha partis en fumée - 600 pompiers mobilisés

Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera dans l'Hérault ce lundi 19 Aout à partir de 9 h

320 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. L'incendie se rapproche dangereusement des zone d'habitation de Frontignan.

Voir les derniéres informations en vidéo fournies par la préfecture de l'Hérault .

Point de situation sur l’incendie dans le massif de la Gardiole – Frontignan - Gigean

Un incendie s’est déclenché ce dimanche 18 juin 2024 après-midi dans la commune de Gigean à 150 mètres de l’autoroute A9. Il s’est dirigé dans le massif de la Gardiole vers la commune de Frontignan.

Selon un premier bilan, environ 320 hectares ont été touchés.

D’importants moyens humains et matériels ont été immédiatement déployés pour circonscrire au plus vite cet incendie, à ce stade le plus important de la saison dans l’Hérault. Au total, ont été engagés :

· 600 sapeurs-pompiers au sol, dont 160 pompiers issus de colonnes de renfort zonal (SDIS 13, Bataillon des marins pompiers de Marseille…) ;

· le détachement d’intervention retardant national de Narbonne ;

· moyens aériens nationaux de la sécurité civile : cinq canadairs et trois Dash (qui ont procédé à plus de 150 largages), un hélicoptère PUMA bombardier d’eau, l’hélicoptère EC145 de la sécurité civile ;

· moyens aériens locaux : un hélicoptère de commandement, trois avions légers bombardiers d’eau armés par le SDIS 34

· les moyens de la police, de la gendarmerie et de la police municipale à hauteur d’une soixantaine d’effectifs

· un PC a été armé à Gigean puis à Frontignan en présence du préfet et des maires concernés.

Le bilan provisoire à cette heure ne fait état d’aucun blessé. Une habitation non occupée a été détruite ainsi que plusieurs cabanons. Une cinquantaine d’habitations ont été protégées. Au total, une quinzaine de personnes évacuées ou ayant quitté leur domicile ont été recueillies dans un gymnase de la commune de Frontignan, ouvert dans le cadre de l’activation du plan communal de sauvegarde (PCS).

Ce feu reste sous une surveillance étroite toute la nuit. Évitez impérativement les secteurs et notamment les quartiers de Lacoste et des Hauts de Frontignan. Dans ces secteurs, il est demandé aux habitants de rester chez eux et de ne pas circuler. Le dispositif des sapeurs pompiers est notamment concentré dans cette zone pour protéger les habitations. En cas d’urgence, il convient d’appeler le 112 ou le 18.

Le préfet de l’Hérault remercie l’ensemble des personnels mobilisés.