BASSIN DE THAU - Saint-Louis 2024 : Demandez le programme du 22 au 27 Aout à Sète

Le programme complet de la 280e édition de la Saint-Louis est arrivé !

Saint-Louis 2024 : En avant partout pour la 280ème édition !

Entre joutes, défilés, concerts, grand’messe et animations diverses et variées, la 280ème édition de la fête traditionnelle sétoise, c’est du 22 au 27 août 2024. Voici les grandes lignes du programme…

Jeudi 22 août

• 17h30 – Place Léon-Blum – Ouverture officielle de la 280ème fête de la Saint-Louis 2024

• 18h – Place Léon-Blum et cœur de ville – Ouverture des festivités avec La Compagnie des Ambianceurs “Mare Nostrum” et la batucada Batuc Badauê

• 18h – Place Léon-Blum – Départ du défilé des petits jouteurs – Accompagné par la peña Bella Ciao

• 18h15 – Cadre Royal – sur ponton – Tournois de joutes sur chariots

• 21h – Place LéonBlum – Concert “Ghetto Blaster”

• 21h15 – Place Léon-Blum – Départ du défilé de la 17ème édition du tournoi des joutes de la Presse des personnalités et des joutes féminines – Accompagné par la peña Bella Ciao

• 21h30 – Cadre Royal – Ouverture de la 17ème édition du tournoi des joutes de la Presse, des personnalités et des joutes féminines.

Vendredi 23 août 2024

Arrivée du Patrouilleur de Haute-Mer Commandant Birot de la Marine Nationale, présent à quai du vendredi 23 au mardi 27 août, quai d’Alger. Le patrouilleur de haute-mer est une unité de combat polyvalente qui peut contribuer à l’ensemble des missions de surveillance et défense maritime du territoire, de police des pêches.

Ouvert au public pour les visites le samedi 19 août, de 9h à 17h30 et de 14h à 17h30 ainsi que le dimanche de 14h30 à 17h30. Les visiteurs devront être munis d’un document d’identité (CNI/Passeport/Permis de conduire..), aux ressortissants Français, Européens, OTAN.

Il n’est pas accessible aux PMR – les enfants sont admis à bord sous la responsabilité des parents.

• 9h – Monument aux Morts du Parc Simone Veil – 80ème anniversaire de la Libération de la Ville de Sète

• 9h45 – En gare de Sète – En mémoire des cheminots morts pour la France – Cérémonie et dépôt de gerbes

• 9h30 – Chapelle des Pénitents – Exposition de peinture “Ile Singulière” par les peintres du Cercle des Artistes Plasticiens du Pays Sétois – Exposition ouverte de 9h30 à 22h

• 11h – Parvis des Halles – Signature de l’affiche sérigraphiée en série limitée de Madeleine Molinier Sergio, l’auteure de l’affiche de la Saint-Louis 2024

• 13h45 – Gare de Sète – Rendez-vous des jouteurs juniors et des jeunes jouteurs pour la traditionnelle réception des hautbois et tambours

• 14h – Départ du défilé – Des jouteurs juniors et des jeunes jouteurs – Accompagné par la peña Bella Ciao

• 14h30 – Cadre Royal – Tournoi des jeunes jouteurs

• 20h45 – Défilé de joutes de la Coupe d’Or Gaston Macone, place Léon Blum

• 21h – Tournoi de joutes de la Coupe d’Or Gaston Macone, Cadre Royal. A l’issue du tournoi, remise des prix en mairie.

• 21h15 Place Léon-Blum – Concert Bal de Fred Karato, alias Crazy Sax

Samedi 24 août 2024

• 9h – Quartier de la Décanale Saint-Louis – 13ème tournoi des boules carrées organisé par le Ski-club sétois

• 9h à 18h -Salle Georges – Brassens – Route de Cayenne – Parking du Mas Coulet- 11ème édition du tournoi d’échecs de la Ville de Sète

• 11h et 17h – Dans les rues piétonnes du cœur de Ville – Déambulation musicale de Banda Sagana

• 11h30 – Chapelle des Pénitents – Vernissage de l’exposition de peinture “Ile Singulière”

• 13h45 – Place Léon-Blum – Départ du défilé des jouteurs mi-moyens – Accompagné par la peña Bella Ciao

• 14h – Cadre Royal – Tournoi de joutes mi-moyens

• 14h30 – Parking de la Pointe Courte – Challenge de pétanque de la Ville de Sète – Organisé par l’association des pétanqueurs “La Bordigotte”

• 17h30 – Nouveau bassin du Quai d’Alger – La Royale Kitch du CLJ de Sète

• 21h30 – Départ Cadre royal – Spectacle musical en déambulation – La Compagnie Remue-Ménage présente “Légendaire”

Dimanche 25 août 2024

• De 7h30 à 9h Avenue du Maréchal Juin – Départ de la randonnée cycliste de la Saint Louis – Organisée par le Guidon sportif sétois.

• 9h – La Criée aux poissons – 2eme Concours de boules Ovales

• 10h – Théâtre Molière – Prise du pavois des jouteurs juniors

• 10h15 – Départ du défilé des jouteurs juniors, moyens, lourds – Avec la participation des quartiers de la Ville – Accompagné par les peñas Bastid’and Co, Bella Ciao, et le bagad d’Aix

• 11h Décanale Saint-Louis – Grand’ messe de la Saint-Louis concélébrée par les prêtres de la paroisse de Sète.

•11h – Place Léon Blum – Aubade des hautbois et tambours

• 14h45 – Parvis de l’Hôtel de Ville – Départ du défilé de joutes juniors et moyens – Accompagné par la peña Bella Ciao

• 15h – Cadre Royal – Tournois de joutes juniors et moyens

• 20h – Parvis de l’Hôtel de ville – Départ du défilé du grand prix traditionnel de rames de la Saint-Louis – Organisé par Cettarames -avec la peña Bella Ciao

• 20h – Place Léon-Blum – Concert à l’Italienne

• 20h30 – Cadre Royal – 26ème nuitée du grand prix traditionnel de rames

Lundi 26 août 2024

• 9h – Cadre Royal – Départ de la 103ème traversée de Sète à la nage

• 10h45 – Théâtre Molière – Départ du défilé des jouteurs poids lourds pour se rendre à la Mairie accompagné – par la peña Bastid’and Co, la peña Bella Ciao, et le bagad de Nîmes

• 12h à 19h – Quai de la Résistance – La SelfieJoke Miroir

• 14h – Parvis de l’Hôtel de ville – Départ du défilé des jouteurs poids lourds – Accompagné par la peña Bella Ciao et la peña Bastid’and Co

• 14h30 – Cadre Royal – Grand tournoi de joutes poids lourds – Retransmis sur écran géant – Pont de la Savonnerie

• 20h – Place Léon-Blum – Concert du groupe “Couleur Café”

• 20h30 – Parc Simone Veil – Gala lyrique “Jean Dumas” Mardi 27 août 2024

• 14h30 – Môle Saint-Louis – Départ du “Vire-Vire” organisée par l’association des “Amis du Musée de la Mer” en partenariat avec les associations “Voile Latine de Sète”, “Voile Latines de Bouzigues” et autres associations de l’Union des Voiles Latines Méditerranée.

• 20h30 – Promenade J.B Marty – Face à la place des combattants en Afrique du Nord “Le souras Bas” – Soirée musicale avec l’orchestre “Krystal Noir”

• 22h – Sur le brise-lames – Feu d’Artifice de clôture des fêtes de la Saint-Louis

• 22h30 à 00h – Reprise de la soirée avec le groupe “Krystal Noir”. Le rendez-vous qui nous rassemble par François Commeinhes Maire de Sète, président de Sète Agglopôle Méditerranée

Nous y sommes. Notre, votre fête locale est là. Notre Saint-Louis, que nous allons célébrer, tel que nous aimons tant le faire, avec cette même ferveur, toujours renouvelée. Au centre de la fête, les joutes. Sport traditionnel de notre île singulière, -laquelle a obtenu d’ailleurs le label “ville sportive et active”-, on peut affirmer, en cette année olympique, que Sète vit ses 280èmes olympiades de la Saint-Louis… Nos cœurs battront à l’unisson pour nos vaillants chevaliers de la tintaine. A travers eux, nous porterons une fois de plus

les valeurs sportives, et sétoises, que sont l’amitié, le respect et l’excellence. De la rouge à la bleue, de l’émotion ressentie auprès des tous petits qui lancent, pavois au bras, les festivités le jeudi, à l’admiration pour les poids lourds qui nous emportent le lundi, les jouteurs perpétuent avec passion et courage notre tradition séculaire. Ils nous rappellent l’importance de la persévérance, du courage, de la solidarité et du fair-play, si nécessaires à notre société actuellement.

Mais les joutes, à Sète, sont bien plus que cela. Ingrédient essentiel du supplément d’âme sétois, elles sont partie intégrante de la flamme culturelle que brandit fièrement notre ville. Véritable patrimoine vivant, elles reflètent notre histoire, et, par notre goût si particulier de la transmission, notre avenir… Oui, décidément, les joutes, sont un merveilleux alliage de culture et de sport, si représentatif, par ce qu’il véhicule de positif, de notre identité sétoise. C’est pourquoi j’ai souhaité, cette année, faire appel à un binôme sportif et culturel, pour invités d’honneur. Et je remercie infiniment Delphine Le Sausse et Benjamin Biolay d’avoir accepté cette proposition. Delphine, athlète sétoise de haut niveau chère à nos cœurs, est une grande figure de l’handisport. Ses exploits en ski nautique, -pas moins de 16 titres mondiaux et plusieurs records-, nous laissent admiratifs. Delphine incarne la force de la résilience, le courage et la détermination. Benjamin, artiste que l’on ne présente plus, est une de nos figures culturelles dont nous sommes si fiers. Son amour de Sète, il le clame notamment dans son album intitulé symboliquement “Saint Clair”. Sur la pochette comme dans ses clips, joutes et jouteurs sont valorisés.

Et puis, que serait la Saint-Louis sans son affiche ? Un grand merci à la talentueuse sétoise Madeleine Molinier Sergio, pour cette création illustrant notre 280ème édition. Gaie, lumineuse, l’œuvre met en avant la solidarité, l’amitié et le plaisir du spectacle sportif que sont les joutes, et illustre parfaitement la force et la puissance qui se dégagent des tournois. Joutes et Saint-Louis, mariage du sport, de la culture, et de l’artistique : un savant équilibre que représentent avec talent Delphine, Madeleine et Benjamin. Encore merci à eux.

La Saint-Louis, c’est aussi un fabuleux moment de partage. Nos rues résonnent de rires, de chants et de musiques.

Familles et amis, toutes générations confondues, se retrouvent pour fêter leur ville tant aimée. C’est ce talent, -encore un ! – qu’ont ses habitants, pour l’amitié et la convivialité, qui fait la saveur de notre ville. Les visiteurs, venus des quatre coins de la France et d’ailleurs, découvrent avec émerveillement une atmosphère unique, accueillante, et réconfortante.

Transmettre notre patrimoine et notre art de vivre est une mission qui tient au cœur de toutes les Sétoises et Sétois. Les nombreux défilés, animations, expositions, concerts, et spectacles proposés durant ces cinq jours sont autant d’occasions de mettre en avant la multiplicité de notre vie culturelle, la force de notre histoire et de nos traditions. Oui, la Saint-Louis est un temps de fête, de communion et de célébration. Elle symbolise le lien précieux qui nous unit au-delà de tout. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui œuvrent sans relâche à la réussite de cet événement : la coordination, les présidents des sociétés de joutes, les rameurs, les musiciens, les services municipaux, les associations et conseils de quartiers, les partenaires de sécurité publique et de secours, toutes les Sétoises et Sétois qui participent à leur manière à la fête, et les visiteurs qui nous font le plaisir de nous rejoindre.

Enfin, c’est avec une émotion profonde que je souhaite dédier, -et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à le souhaiter aussi-, cette 280ème édition, à Christine Sidobre, qui était depuis plus de 20 ans notre directrice du protocole et des festivités. Christine nous a quitté il y a peu de temps. Chef d’orchestre ô combien talentueux de nos Saint-Louis, comme de bien d’autres évènements festifs qui émaillent notre vie sétoise, elle était, par sa bienveillance, son professionnalisme, son engagement constant pour sa ville et ses habitants, un pilier de notre collectivité. Christine, auprès du grand Georges, n’oublie jamais qu’au pays des bons copains, quand quelqu’un vient à manquer à bord, 100 ans après, coquin de sort, il nous manque encore… terriblement.

A toutes et tous, je vous souhaite une très belle Saint-Louis 2024. Que ces jours soient placés sous les signes de la joie, du partage, et de la tendresse.

Vive Sète, vive les joutes, vive la Saint-Louis !

François Commeinhes

Maire de Sète, président de Sète Agglopôle Méditerranée