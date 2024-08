« Que ces enfants autistiques vivent une vie merveilleuse et que la vie leur sourit. » Le 22 juillet, alors que les Jeux olympiques de Paris étaient sur le point de commencer, un habitant des Champs-Élysées a exprimé son souhait. Il tenait un dessin réalisé par un enfant autistique, apporté à Paris par la marque chinoise de produits laitiers haut de gamme, Shiny Meadow.

Récemment, Shiny Meadow a organisé un événement caritatif captivant à Paris : une exposition artistique caritative pour les Jeux olympiques de Paris. Cette exposition, mettant en valeur les œuvres d'enfants autistiques chinois, a attiré l'attention non seulement à Paris, mais a également suscité un large débat sur les enfants autistiques en Europe et dans le monde entier. Un citoyen parisien a commenté cette exposition en ces termes : « Alors que nous célébrons la perfection humaine, discutons des victoires et repoussons les limites de l'accomplissement humain, il y a des gens dans ce monde qui ont des rêves et des talents, mais qui ne sont jamais vus. Nos Jeux olympiques ne devraient pas être réservés aux plus forts. Chaque jour, nous voyons tellement de promotions olympiques visant à aller plus haut et plus fort, mais l'événement de Shiny Meadow est vraiment spécial parce qu'il nous dit, et le dit aussi aux enfants autistiques, que vous êtes formidables tels que vous êtes. » Ce commentaire a reçu de nombreux likes.

Les Jeux olympiques humanistes dans le voyage de bienfaisance de Shiny Meadow

À l'approche des Jeux olympiques de Paris, le monde entier a les yeux rivés sur cette ville romantique. Sous cette ambiance rempli de sport et de passion, Shiny Meadow a apporté une attention particulière aux enfants autistiques, cela correspond parfaitement à l'évolution de l'esprit des Jeux olympiques au cours des dernières années. Autrefois, la devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort » symbolisait la poursuite courageuse du dépassement des limites humaines. Cependant, alors que l'humanité est confrontée à des défis de plus en plus complexes, tels que les problèmes climatiques, qui demandent des efforts collectifs, l'esprit olympique évolue.Pour relever les défis de la nouvelle génération et résoudre les problèmes communs de l'humanité, les Jeux olympiques de Paris ont adopté le slogan « Des Jeux grands ouverts » et, pour la première fois, ont inclus le mot « Ensemble » dans l'esprit olympique. Ce changement suggère que les Jeux olympiques ne représentent plus seulement des athlètes « plus hauts, plus rapides, plus forts » repoussant les limites du corps humain. L'inclusion du mot « Ensemble » signifie que chacun, indépendamment de sa nationalité, de son identité, de sa santé ou de son handicap, devrait s'inspirer de l'esprit olympique et devenir son propre champion.

Dans ce contexte, où l'accent est mis sur l'humanisme des Jeux olympiques, l'événement caritatif de Shiny Meadow revêt une importance extraordinaire. Au milieu d'un chœur de voix louant la poursuite de l'excellence et le dépassement des limites humaines, cet événement rappelle au public de reconnaître les vies ordinaires mais tout aussi remarquables des enfants autistiques, qui brillent tout autant.

Comme nous le savons tous, l'autisme est l'un des principaux défis auxquels l'humanité est actuellement confrontée. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1 % de la population mondiale est touchée par l'autisme. Pendant l'événement organisé par Shiny Meadow, un participant nommé Alan a partagé avec émotion l'histoire de son neveu atteint d'autisme et a exprimé sa gratitude à Shiny Meadow pour leur engagement à long terme en faveur des enfants autistiques. En regardant les œuvres d'art exposées et en discutant avec Tang Wei, Alan a pris connaissance des efforts continus de Shiny Meadow pour soutenir les enfants autistiques. Il a déclaré que c'était grâce aux efforts et à l'aide continue d'organisations sociales telles que Shiny Meadow que son neveu est maintenant capable de parler et de s'intégrer petit à petit dans la société.

Utiliser l'art pour transmettre les rêves, laisser briller les enfants des étoiles aux Jeux olympiques de Paris

Que ce soit en Chine, en France ou dans toute l'Europe, les enfants autistiques ont besoin de plus d'attention.

L'exposition de peintures en ligne organisée à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, lancée conjointement par Shiny Meadow et son ambassadeur Tang Wei, a attiré l'attention du monde entier, et ce n'est pas une coïncidence. L'autisme est un problème mondial auquel l'humanité est confrontée collectivement, et cette exposition de Shiny Meadow est une réponse puissante à ce défi.Dans ces œuvres d'art, nous voyons des rêves, des talents et la créativité d'enfants autistiques qui semblent souvent ne pas être à leur place. En diffusant une vidéo, l'impact de cet événement s'étend bien au-delà de la France. Grâce à l'initiative de Shiny Meadow, des personnes du monde entier ont pu découvrir ces œuvres d'art. L'esprit olympique humaniste « Ensemble » s'est pleinement concrétisé dans ce processus. Partagés via un mini-programme, ces dessins se sont rapidement diffusés sur les réseaux sociaux, touchant des personnes du monde entier et de différentes ethnies.

Dans le pays hôte des Jeux olympiques, la France, l'attention portée à l'autisme a été élevée à un niveau stratégique national. Depuis 2018, le gouvernement français a mis en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre l'isolement et la solitude. Cette stratégie permet d'accorder une attention particulière à l’autisme en se concentrant sur la sensibilisation du public, le renforcement des liens sociaux, l'amélioration des services de soutien, le perfectionnement des politiques législatives et le financement de recherches sur l’autisme.

Nous espérons qu'à l'avenir, davantage d'entreprises et d'organisations sociales s'intéresseront aux enfants autistiques. Lors des événements internationaux tels que les Jeux olympiques, nous devrions entendre des voix plus diverses, attirer l'attention sur les talents artistiques et le monde intérieur des enfants autistiques, et soutenir collectivement un meilleur avenir pour ces enfants des étoiles*.

*Les enfants autistiques ont souvent un talent caché donc parfois on les appelle les enfants des étoiles.