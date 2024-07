Lozère - BAB L' BLUZ/ Ouverture(s), enchanter le vivant

Laissez-vous emporter par l’univers vibrant et révolutionnaire de Bab L’Bluz, où le blues rencontre l’Afrique du Nord, propulsant leur musique dans les champs magnétiques du rock psychédélique et les volutes d’encens.

Bab L’ Bluz se réapproprie le blues pour l’Afrique du Nord. Dirigé par Yousra Mansour, une femme afro-marocaine défiant les conventions dans un rôle traditionnellement masculin, le groupe incarne la révolution des attitudes du mouvement de jeunesse marocain « nayda ». Ce mouvement, une nouvelle vague d’artistes et de musiciens, puise dans l’héritage local pour chanter la liberté en dialecte marocain-arabe, la darija. Fusionnant passé et présent, avec des sonorités funky et rythmées, des paroles en arabe, des voix puissantes et des grooves profonds, Nayda ! vibre au cœur du Maghreb. Bienvenue dans le monde de Swaken, le très attendu deuxième album du quatuor franco-marocain Bab L’ Bluz. Enregistré aux Real World Studios dans le Wiltshire, en Angleterre, et écrit en partie au Maroc, cet album a pris forme au cours d’une tournée mondiale les menant de Adélaïde, Barcelone et New York à Essaouira au Maroc, Lomé au Togo et Dougga en Tunisie. Les onze titres de Swaken pétillent et pulsent d’une énergie cinétique, prêt à enflammer vos sens.

> Samedi 21 septembre à 19h30 à Saint-Alban-sur-Limagnole

+ d'infos sur https://scenescroisees.fr/