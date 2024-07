Rennes le Château - 10e Festival International du Film Insolite

Le Festival International du Film Insolite s’attache à mettre en valeur le patrimoine culturel et la biodiversité de Rennes-le-Château et de la Haute Vallée de l’Aude.



Imaginé par deux passionnés, les acteurs Fanny Bastien et Geoffroy Thiebaut, ce festival de cinéma unique et original, placé cette année sous le signe des énergies nouvelles et renouvelables propose de partager l'amour du cinéma, de la culture et de la nature avec une quarantaine d'invités - personnalités du cinéma, scientifiques, journalistes, etc. - pendant 5 jours, dans le petit village de Rennes-le-Château, situé au centre du pays cathare, haut lieu ésotérique et vibratoire mondialement connu, ainsi que dans des sites exceptionnels des commune Bugarach, Quillan, Couiza, Limoux, Montazels.

Au programme : des projections de films étonnants, poétiques et spirituels – fictions et séries hors compétition, documentaires et courts métrages en compétition internationale - à découvrir en présence du jury présidé par l’actrice et écrivaine Vahina Giocante, accompagnées de débats et de conférences.

Le Festival, c'est aussi une table ronde sur les énergies nouvelles et renouvelables animée par l’écrivain et journaliste scientifique Maxence Layet ; un concours de scénarios insolites de courts métrages parrainé par le réalisateur Arnaud Sélignac ; des signatures avec des auteurs ; des ateliers - scénario, maquillage fantastique… - des concerts, expositions, dégustations de produits locaux et une pétanque insolite les yeux bandés (!)…



Autant d’événements singuliers qui nourriront cette édition pour une réflexion commune et un questionnement ouvert sur le monde et sur nous-même .