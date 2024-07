Toulouse - Un projet de recherche toulousain reçoit un financement de 4,2 millions d'euros de l'ADEME

CALipSO est un projet porté par Naturamole, entreprise spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de molécules naturelles, en collaboration avec trois établissements publics toulousains (TBI, CRITT Bio-Industries et TWB). Il annonce avoir reçu un financement de 4,2 millions d’euros par le Gouvernement dans le cadre du plan France 2030 opéré par l’ADEME, dont un financement de 1,59 million d’euros pour Naturamole et 1,1 million d’euros pour TWB.

CALipSO vise à accélérer la transition énergétique et écologique de la filière chimie en capitalisant sur les avancées scientifiques et techniques les plus récentes dans le domaine des biotechnologies industrielles.

Catalyser l’innovation à travers un partenariat public-privé

Au cours des quatre prochaines années de recherche et développement, le projet CALipSO se fixe pour objectif d'apporter des solutions concrètes pour l'industrie, à travers le développement de procédés innovants de catalyse enzymatique. Ciblant une famille d'esters fonctionnels naturels, ces procédés sont à destination de divers marchés applicatifs en agroalimentaire, parfumerie, cosmétique et chimie de spécialité.

De l'idée aux marchés, l'ensemble de la chaîne de valeur est couverte par les partenaires, à travers trois expertises complémentaires :

L’identification et la création de nouvelles enzymes par ingénierie enzymatique - domaine d'expertise clé de TBI - permettant de mettre au point des catalyseurs enzymatiques plus efficaces et résistants ;

La construction d’usines cellulaires microbiennes performantes et robustes via des méthodes d’ingénierie métabolique de souches - domaine d’expertise clé de TWB - permettant une production d'enzymes par fermentation à prix compétitif ;

L'optimisation des procédés de fermentation, de purification des enzymes et de biocatalyse enzymatique, à travers les expertises et technologies combinées du CRITT Bio-Industries et de Naturamole, permettant de maximiser le potentiel d'exploitation des enzymes à grande échelle, à travers la mise sur le marché d’une large gamme d’esters fonctionnels.

“TWB s’engage avec ses partenaires de la Biotech Alley (CRITT Bio-Industries et TBI) pour soutenir ce projet stratégique à travers la mise en commun de nos expertises scientifiques ainsi que l'utilisation de nos plateformes technologiques de pointe. Nous considérons que le secteur de la chimie a le potentiel pour transitionner vers davantage de durabilité : le projet CALipSO peut devenir un maillon clé de cette évolution et permettre d’apporter des solutions concrètes pour réduire l’impact environnemental de nombreuses industries comme l’agroalimentaire et la cosmétique”, explique Pascal Chapon, Directeur Exécutif de TWB.

“Nous sommes très fiers d’avoir été soutenus par l’État et de collaborer avec TWB, TBI et le CRITT Bio- Industries. Ce partenariat avec trois établissements de la Biotech Alley est une véritable opportunité. Nous allons pouvoir combiner nos technologies et compétences respectives pour accélérer notre développement via la mise sur le marché de nouvelles molécules issues de bioprocédés vertueux au service de la transition écologique de l’industrie chimique”, commente Guillaume LEPAGE, Directeur Technique de Naturamole.