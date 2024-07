Hérault - Aides aux travailleurs saisonniers : L'Etat s'engage en ouvrant une ligne de bus gratuite

AIDES AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS

L’Etat s’engage en ouvrant une ligne de bus gratuite pour faciliter les déplacements des saisonniers sur le littoral (La Grande-Motte, Carnon et Palavas-les-Flots)

Le travail saisonnier constitue un important vivier d’emplois durant la période estivale et participe de la santé économique du département de l’Hérault.

L’État et ses partenaires s’engagent à répondre aux difficultés de logement pour les saisonniers sur le littoral avec notamment la mise à disposition d’une offre de logement inédite et à coût réduit. Disponibles depuis la plateforme Mes Aides Logements saisonniers Occitanie, des chambres et studios meublés sont répertoriés à destination des employés saisonniers.

Afin de permettre aux saisonniers logés à Montpellier et Lattes de rejoindre leur logement, une ligne de bus gratuite financée par l’État, qui leur est exclusivement dédiée, vient compléter cette initiative. Au départ de La Grande-Motte, la ligne desservira également les communes de Carnon et Palavas pour rejoindre les trois résidences universitaires localisées à Lattes et Montpellier. La gestion et l’organisation du bus ont été confiées au Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Est Héraultais.

Ainsi, avec ce trajet direct et adapté aux horaires tardifs avec un premier départ à 00 h complété par un second à 2h10, c’est une solution efficace et sûre qui se présente aux employés saisonniers, leur assurant un retour directement sur leur lieu de résidence. Le bus emprunte également le chemin de la ligne 1 avec un arrêt à Odysseum proposant ainsi une nouvelle alternative de trajet.

Contact pour toute demande d’information :

Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi de l’Est Héraultais (PLIE Est Héraultais)

Mail : contact@plie-estheraultais.fr

Tél : 04 67 83 55 15