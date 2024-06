Pyrénées-Orientales - Innovation écologique avec “UpBlock”, le récif artificiel made in Occitanie

Le lundi 17 juin, LineUp Ocean, jeune entreprise innovante spécialisée dans la “résilience cotière”, s’associe à la startup perpignanaise 3D Concrete, experte en impression béton écologique, afin de dévoiler un nouveau récif artificiel permettant de protéger le trait de côte et les écosystèmes marins.

Pour répondre aux défis actuels et futurs des aménagements littoraux, la startup montpelliéraine LineUp Océan conçoit des dispositifs sous-marins d'aménagement durable. Constitués de modules bio-inspirés et éco-conçus, ils sont destinés à être utilisés par les acteurs maritimes, notamment les collectivités des littoraux, qui cherchent des solutions opérationnelles pour protéger et restaurer le milieu marin et littoral, ce qui leur coûte chaque année des millions d’euros.

Face à l'érosion et à la submersion marines, 24% des plages et 50% des côtes mondiales sont en danger, mettant en péril plus de 600 millions d'habitants (sources : UNESCO et GIEC). Digues, épis, brise-lames et atténuateurs de houle s'imposent comme des remparts protecteurs. Mais ces ouvrages ne sont pas sans impact sur l'environnement. Mal conçus, ils peuvent aggraver les problèmes qu'ils visent à résoudre.

Il aura donc fallu toute l'ingéniosité de la startup 3D Concrete, incubée dans la ville de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), pour finir le développement et l'industrialisation du module UpBlock imaginé par Lineup Ocean quatre ans plus tôt : un bloc de 8m3 de coraux artificiels et écologiques qui permettront aux communes du littoral de s'adapter aux changements climatiques et de servir de refuge à la faune marine.

Benjamin Boulenc, CEO de 3D Concrete : “Après de nombreux prototypes, cette première version est une véritable œuvre d’art en béton, qui aura demandé un gros travail de design computationnel afin d’optimiser la stratégie d’impression 3D.”

Robin Alauze, CEO de Lineup Ocean : “Nous utilisons une formule en béton bas carbone qui a pour particularité d’utiliser moins d’eau et de ciment que les bétons classiques et qui est inerte pour l’environnement. Mais nous souhaitons aller plus loin en finalisant une formule pour imprimer en 3D à l’aide des déchets de coquilles d’huîtres d’ici la fin de l'année.”

Après le succès de sa participation à l’émission de M6 “Qui veut être mon associé”, Lineup Ocean franchira une étape charnière avec son premier projet en milieu naturel qui se trouvera à Palavas-les-Flots (Hérault) : la mise à l’eau de plusieurs dizaines de UpBlocks formant un démonstrateur de digue immergée qui pourrait avoir lieu à l’automne 2024. Ce projet a été co-financé par l’Etat et la Région Occitanie, ainsi que labellisé par le Pôle Mer Méditerranée dans le cadre de l’Appel à Projet AVENIR LITTORAL 2022 (Plan Littoral 21).

À propos de Lineup Ocean :

Incubée au BIC de Montpellier et au Blue Living Lab (Centre National de la Mer - Nausicaa), Lineup Ocean est une société à mission qui accompagne et prépare les collectivités littorales et leurs populations à la résilience côtière. Pour cela, elle développe des solutions innovantes et durables, inspirées par la nature, pour protéger les biens et les populations tout en restaurant les écosystèmes marins. Loin de se limiter à une protection passive, Lineup Ocean encourage un développement durable du littoral en favorisant l'écotourisme.

À propos de 3D Concrete :

Cofondée par deux passionnés de nouvelles technologies, 3D Concrete est l’une des seules entreprises ayant les capacités d’exploiter la technologie d’impression 3D à grande échelle XtreeE. Au-delà de leur collaboration avec Lineup Ocean, l’entreprise développe et commercialise du mobilier urbain en impression 3D béton, collabore avec de grandes marques de mobilier haut de gamme telles que Roche Bobois. Le BTP et l'architecture font également partie des nombreuses applications de leur savoir-faire technologique.