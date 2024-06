Bédarieux - Festival Occitan  samedi 6 juillet 2024 

Benveguda al tresen edicion del Festival Occitan.

Exposition, déambulation, animations et spectacles rythmeront cette journée pour faire battre votre cœur au son de la langue occitane. En famille ou entre amis, plongez le samedi 6 juillet 2024 dans l’histoire et les traditions de notre région à travers des ateliers interactifs, et laissez-vous transporter par des moment musicaux qui mettront en lumière la richesse de la culture occitane. Sur place, buvette et restauration.

PROGRAMME :

11h30 | Déambulation « La marcha dels reis » de la troupe Carabena

Marché BioNat – Centre-ville

16h à 20h | Exposition « Fabuloses trobadors »

- Activité jeux de société en Occitan animée par Loriane de l’Espace de Vie Sociale

- Siestes sonores par le Fonotecari de la Mediatèca occitana

- Stand « Cultura e lenga Animadas Uèi » par le CIRDOC

17h | Spectacle de l’ensemble vocal « Guingoïlhet »

18h | Conte en famille de Monique Burg « Et n’allez pas me demander si c’est vrai… » . A partir de 8 ans. Durée : 1h.

20h | Trio de Bal à la voix « Les Griottes »

21h30 | Duo « Salvatjonas »

Parvis de la Maison des Arts