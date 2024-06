Haute-Garonne - L'ETPA expose au Gaumont Labège !

Du 8 au 30 juin prochain, l’ETPA et le Gaumont Labège organisent une exposition photo réalisée par les anciens étudiants de 3e année photographique sur diverses promotions. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir un panel de photos réalisées par nos anciens étudiants au sein du cinéma Gaumont à Labège.

Un éventail de talents et de créativité

Cette série multi sujets, réunit les œuvres de différentes promotions passées par l'école et témoigne de la diversité des approches photographiques développées par nos étudiants lors de leur parcours à l'ETPA. Chaque photo nous plonge dans un univers différent et raconte une histoire unique, capturée à travers l'objectif d'étudiants, aujourd'hui photographes professionnels.

Parallèlement à cet événement, lors de l’avant-première du film vice versa 2 le 16 juin, l’ETPA organise un atelier photo sur fond vert devant lequel le public pourra poser avec les personnages du film et aura la possibilité de repartir directement avec leur photo souvenir.

Rendez-vous du 8 au 30 juin au cinéma Gaumont Labège, 105 avenue de la Méridienne et le 16 juin pour la photo en compagnie des héros de vice versa 2.

L’ETPA, 50 ans de savoir-faire

Depuis 50 ans, l'ETPA s'engage à former les photographes de demain, en leur offrant les outils et les connaissances nécessaires pour exceller dans leur art. Cette exposition représente l'étendue de notre enseignement ainsi que sa diversité, en oscillant entre photographie d'auteur, publicitaire, et en passant même par du documentaire.