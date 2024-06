Toulouse - Spring Sevens Festival Power Nutrition

Le Spring Sevens Festival Power Nutrition, premier festival de rugby en France alliant sport et festivités !

Fruit de la fusion entre deux événements majeurs, le Summer Rugby Festival et le Cogedim Spring Sevens, ce festival réunit l'excellence du rugby à 7 au plus haut niveau amateur et une ambiance festive inégalée.

Le SSFPN propose 7 compétitions de Sevens et 4 compétitions de Five, rassemblant 1400 joueuses et joueurs, et attirant le double de spectateurs. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez également profiter d'un festival de musique avec 11 DJ’s, des artistes renommés tels que Victor Flash, Veekee, Akart, Tonajha, Jean Heude, Sago, Many Melody, Sandrop et bien d'autres.

Le SSFPN ne se contente pas d'être un simple rassemblement de la communauté Rugby, vous retrouverez de nombreuses disciplines sportives telles que Minines Spring Fight co-organisé par Crossfit Minimes, des ateliers de Hockey sur gazon, ainsi que des concours et Fun Challenges, et bien plus encore.

Rendez-vous les 7, 8 et 9 juin 2024 au stade de Balma pour un week-end où se mêlent matchs de rugby et activités festives.

Un Programme Sportif Intense

Nos chers universitaires ouvriront le bal de la compétition de five vendredi 7 juin, lors du tournoi de Five étudiant by Tommy’s Dinner. Samedi 8 juin, place à nos équipes masculines, féminines et mixtes qui s'affronteront pour décrocher le titre de champion du tournoi de Rugby touché. Dimanche, les Rubies clôtureront le tournoi de five par un mini tournoi de rugby Santé.

Les compétitions de rugby à 7 quant à elles s’étaleront sur deux jours, samedi 8 et dimanche 9 juin et incluront des catégories telles que le Circuit Sevens Accession, l’Élite Féminin, Open Masculin et Féminin, juniors, cadets et cadettes.

Outre le rugby, le SSFPN ne s'arrête pas là ! En co-organisation avec Crossfit Minimes , samedi, le stade Municipal de Balma accueillera une compétition de CrossFit en duo dans la catégorie RX, ouvert aux catégories Masculine, Féminine et Mixte. Dimanche, le TUC coordonnera également des ateliers de hockey sur gazon et Ensenat Coaching organisera un bootcamp.

Un festival de Musique

Que serait le Festival sans son côté festif ! Trois soirées à thème endiablées par les performances de 11 DJ's. Vendredi, on démarre les hostilités avec la fameuse Soirée Kitsch, animée par Chiara, le binôme de Jolie Musique, Akart & Veekee, et Peyruis. Samedi, on bascule sur une ambiance plus club avec la soirée Saturday Night Fever enflammée par 3 DJs de Jolie Musique : Sago, Jean Heude et Tonajha, mais aussi les DJs de renom Azéma et Victor Flash.

Nous clôturerons ces 3 jours de fête dimanche, avec Tonajha, Sandrop et Many Melody, DJs de Jolie Musique, qui mettront le feu au stade sans mauvais jeu de mots pour notre Happy End !

Des Animations pour Tous

Que vous soyez un sportif, spectateur, festivalier, petit ou grand, il y en aura pour tous les goûts !

Vous pourrez profiter de nombreuses animations, telles que la Kids Zone et Play Zone by Décathlon, des fun challenges (mulet, hot dog, burger, lancer de tong, piment, Mario Kart, 4x100m, défilé budgy), et des performances de deux bandas Bisto de Nas et Soupaeros ainsi que le show des Pompom-girls de Shines Academy.

Pour vous restaurer, différents food trucks seront présents ; Tommy’s Event, Kumquat, Papinette, ou encore Goly pour finir avec une touche sucrée.

Un Engagement Responsable

Le SSFPN est fier de ses initiatives éco-responsables et inclusives. De la sensibilisation des enfants avec l’intervention de Colosses aux pieds d'argile aux thématiques sportives et sociétales, à la réduction de notre impact environnemental, en passant par la promotion du rugby féminin et du rugby santé, nous nous engageons à créer un festival qui respecte et valorise notre communauté.

Billetterie et Inscriptions

Les PASS sont disponibles en ligne sur notre site internet. Vous pouvez acheter un PASS pour la journée ou pour tout le week-end, avec des options normales ou VIP. Les équipes souhaitant participer peuvent s’inscrire directement sur notre site internet.

Informations Pratiques

L'événement se tiendra au complexe sportif Municipal de Balma, facilement accessible en transports en commun et en voiture (parking limité). Un camping sera mis en place à côté du complexe pour 25€ pour le weekend et par personne.

Partenaires

Le Spring Sevens Festival bénéficie du soutien de la ville de Balma, de Toulouse Métropole, du département Haute Garonne, de la région Occitanie, le CD 31, la FFR, l’ANS, le Stade Toulousain, le Club de Balma ou encore de la Ligue Occitanie Rugby.

Nous les remercions également : Power Nutrition, Décathlon, Fun Radio, WaterDrop, Built4Life, Capital Conseil, (Lydia), BudWeiser, Ricard, Sobcal, Red Bull, Tommy’s, Papinette, Kumquat, Goly, Groupe His Hotel, La Cerise sur la Déco, McDonald’s, Rugby Evolution, Rugby Interviews, Guinguette Club, Oxygear, Budgy Smuggler, Alizé auto, Hexeco, O&B, SG Courtois, Pole Sub, IFB, 1 maillot pour le vie, Ze Wall Event, KRD, DRD2 Vision, Montaner Pietrini, Quiz Room, Pepsi, aux bons loueurs, Salti, Centre commercial de Roquet, Atelier d’angel, No limit, les Rubies, Colosse aux pieds d'argiles, Maison du Sport aux féminins, Extra Noche et Femmes du Rugby.

Rejoignez-nous pour un week-end mémorable !

