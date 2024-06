Marvejols - Fest'Oc #2 Qu'es aquò ?

Le Fest'Oc ? Qu'es aquò ?

Le Fest'Oc c'est le 1er festival occitan en Gévaudan. Un moment familial tout public à partager à Marvejols, du 14 au 16 juin, dans le cadre du Total Festum et c'est ENTIÈREMENT GRATUIT !!!

C'est aussi :

- Un rendez-vous annuel rassemblant de multiples acteurs locaux et régionaux

- La promotion d'une culture occitane moderne, dynamique et innovante

- Un temps gratuit de rencontre et de convivialité sur l’espace public de Marvejols

- Une mise à l’honneur notamment de la jeunesse de la ville, des enfants et enseignants mais aussi des ainés, résidents d'EHPAD.

Avec au programme concerts, cinéma, bal, contes, jeux, lectures, repas...