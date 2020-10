Caux - Sauvetage d'un chien après être resté coincé 22 heures dans une buse ! Tigrou va bien !

Sauvetage d'un chien à Caux après être resté coincé 22 heures dans une buse ! Tigrou va bien !

Dimanche 4 octobre 2020, Tigrou un vieux chien de 13 ans distrait tombe dans une buse de drainage dans un champ prés de Caux, s'en suit alors une folle histoire qui fini bien.

Voici le récit des propriétaires :

« Dimanche en fin de journée notre vieux chien de 13 ans rentre dans une buse dans un champ ... nous passons des heures à l’appeler pour le faire sortir mais en vain. Nous rentrons ... nous y retournons ... mais toujours pas de chien ... hier matin à la première heure nous y retournons ...Toujours pas de chien ... nous l’entendons aboyer... il est vivant ... mais pour combien de temps. Il est très certainement coincé ...

Et là se met en place un élan de solidarité.... grâce à nos amis François Martinez et Jack Henri Cavaller

Nous trouvons les propriétaires du champ ... Jessica Berzosa ainsi que ses parents Thierry et Rosalie ... des gens avec un énorme ... ils acceptent que l’on creuse jusqu’à la buse .... Il nous faut un tracto pelle ... nous demandons à la mairie qui a répondu Ok immédiatement merci Jean-Charles Desplan Et surtout merci José Martinez pour ton habileté et ta bien vaillance. Il nous manque encore une caméra pour mettre dans la buse afin de savoir à quel niveau est le chien ...

Et là Jean Lannantuoni plus connu à Caux sous ALL’EAU PLOMBERIE nous dit j’arrive .... Et puis vers 15h45 nous le voyons enfin dans la caméra ... et nous le sortons enfin après 22 heures passer dans cette buse ... vous ne pouvez imaginer notre joie ...

Alors MERCI à vous tous ... sans qui rien n’aurait été possible et notre chien serait mort .... Merci pour tout ce temps que vous lui avez consacré sans rien nous demander en échange .... Merci Jessica d’avoir accepté que nous creusions sur presque toute la longueur de ton champ .... Merci à tes parents ... Merci à José fabuleux conducteur de tracto pelle ...

Et merci à nos amis François et Jack Henri d’avoir permis cet heureux resultat.

Nous allons tous très vite nous revoir ...

Merci ...merci ... merci .... »