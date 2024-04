Toulouse - Festival Peuples et Musiques au Cinéma à Toulouse

Le Festival « Peuples et Musiques au Cinéma » célèbre chaque année la richesse culturelle des peuples à travers le cinéma, avec des projections de films de fiction et documentaires mettant en avant les musiques communautaires. Cet événement, qui se tient à la Cinémathèque de Toulouse, inclut également des animations musicales, des stands, des rencontres-débats, et des concerts en plein cœur de la ville rose.

Quoi attendre de la 25ᵉ édition du festival ?

Nous continuons, malgré les embûches, à consolider notre stratégie de rapprochement des manifestations concernant les cultures des peuples du Monde, les nôtres entre elles (Peuples et Musiques au Cinéma, Forom des Langues du Monde, Peuples et Poésies) et avec celles qui jouent le jeu comme Rio Loco, qui présentera dans son livret les films que nous avons choisi pour illustrer, quelques semaines avant, certains éléments de leur programmation (sur la Méditerranée). Partenariat d'exécution simple, mettant en place une vraie pédagogie culturelle en profondeur, et générant des économies, l’idéal pratique sans grands mots. Il sera accompagné d’autres collaborations, moins visibles, avec certaines associations de quartier et suivis d’autres encore dans divers départements de la Région.

Un évènement exceptionnel sera cette année, le dimanche, notre soutien à l’hommage rendu, par ses proches et de nombreux artistes toulousains, à Françoise Chapuis, la duettiste de Rita Macedo dans le groupe des Femmouzes T., décédée l’an passé : on y verra et on y entendra : Ange B – Jean Haas – Ze Avezedo – Chico Denja – Dito Pereira – Serge Lopez – Claude Sicre – Rita Macedo – Hélène Raddi – Ida Mouillerac – Eraldo Gomes – Georges Baux – Serge Faubert – Dick Annegarn – André Minvieille – Rémi Mouillerac – Hakim Amokrane – Les Bombes 2 Bal – Christine Richaud – Bernardo Sandoval – Véronique Dubuisson – Bernadette Mouillerac, et d’autres encore. Le dimanche, donc, dans la cour de la Cinémathèque, de 16h à 20h.

Notre programmation en regard de Rio Loco portera sur les traditions musicales et dansées de Calabre (Pizzicata, LatroDectus), l’Andalousie (Bastian et Lorie, Antonio et sa guitare Flamenca), le Maroc andalou (Nûba d’or et de lumière) Israël (Shlomo Bar), la Turquie (Saz) et un voyage méditerranéen transversal (Perpignan, Marseille, Valence, Corse, Sicile, Tunis, Le Caire). Ainsi, vous pourrez mieux saisir les processus de création des artistes de Rio Loco qui puisent aux sources des musiques traditionnelles pour enrichir la World. Insistons sur le film pour enfants Antonio et sa guitare et surtout sur Bastian et Lorie, très court chef d’œuvre d’ethnomusicologie (22 minutes) qui sera commentée par les nombreux flamenquistes toulousains présents.

Par ailleurs, nous accueillerons une délégation de musiciens d’Estonie, d’ethnie Setos, qui présenteront et commenteront un film/montage de 3 documentaires (dont un muet de 1913) sur leurs pratiques musicales traditionnelles, et qui joueront en direct dans la cour le samedi ; ils passeront aussi le dimanche sur la scène du Forom au Capitole, où ils tiendront un stand de leurs deux langues.

Une expérience le vendredi : la projection continue des 5 épisodes de la Seria, tout en occitan (sous-titrage français), où il y a de la bonne musique trad et moins trad, mais qui nous permettra avant tout une plongée dans un univers sonore totalement improbable à rencontrer aujourd’hui : tout est parlé en occitan (et pas du mauvais). C’est beaucoup plus facile de nos jours de se payer un bain de chinois mandarin, de wolof, de tachlaït, d’inuit, de rhéto-romanche ou de n’importe quelle langue du monde : vous suffit d’aller dans le pays, ou dans certaines familles immigrées de Toulouse ou d’ailleurs. Mais l’occitan comme langue « naturelle » quotidienne d’une population ? Presque impossible à trouver ! Le plus dépaysant des exotismes, inaccessible aux touristes. Et la fiction est réussie, sur tous les plans. Et c’est rigolo.

Des découvertes ou redécouvertes, en fonction de nos rencontres récentes, ou de demandes du public, ou de nos manies : le hip-hop au Québec au début des années 2000, un tour en Israël, rediffusion de notre film sur la musique des Osages, ces autochtones avec qui l’association Ok-OC de Montauban échange depuis plus de trente ans, et que Scorcese a mis l’an passé à l’affiche (Killers of the Flowers Moon) ; et le dimanche, rencontre courte mais exceptionnelle avec Danyèl Waro qui présentera Fier Bâtard, le dernier film sur son œuvre et la musique traditionnelle réunionnaise.

Tous les films sont suivis de conversations (pas de débats !) avec des ethnomusicologues spécialisés, des gens issus des peuples ou pays concernés, des musiciens, des documentaristes, des anthropologues, et... vous. Ça vole très très haut par moments, mais jamais aucun pédantisme : la seule recherche de la compréhension désintéressée des musiques et des peuples est à l’œuvre, où tout le monde participe.

Pour le reste, bar, restauration, animations, librairie, comme chaque année. Et suite des conversations dans la même cour : échanges entre professionnels et amateurs, experts des quartiers et chercheurs sachant tchatcher, organisateurs et artistes en cherche de diffusion, bref les zélites non délitées de nos bleds.

Merci à nos subventionneurs, Mairie de Toulouse, Conseil Régional, Conseil Départemental, Drac d’Occitanie (1), merci à la Cinémathèque notre premier et principal partenaire, merci à Rio Loco, merci aux bénévoles (on se remercie nous-mêmes) et merci au public !

(1) Nos financeurs savent ce qu’ils font : ils aident une des aventures artistiques, pédagogiques, intellectuelles, civiques et ludiques les plus pionnières du pays (et de bien des ailleurs), qui marquera ad vitam les mémoires, et ce sans que ça leur coûte cher (l’inconvénient c’est que les modes ne peuvent et ne pourront jamais surfer sur nous, ça en embête certains, mais d’autres voient plus loin).

C. Sicre, Direction artistique et programmation.

De plus, chaque après-midi du vendredi au dimanche, il y a des animations sur une scène sonorisée qui présentent des danses, musiques et chants des associations linguistico-culturelles de Toulouse et de la région, dans la cour de la Cinémathèque. Ces animations sont ouvertes à toute publique gratuitement.

Tarifs des places de cinéma :

4,5€ - Tarif Jeune

7€ - Tarif Réduit (+60 ans, étudiant, demandeur d'emploi)

8€ - Tarif Plein

Programmation complète :

https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/