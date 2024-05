Bassin de Thau - Les collectes des déchets en 1 clic pour les 1er, 8, 9 et 20 mai.

Durant le mois de mai, Sète agglopôle méditerranée assurera la collecte des ordures ménagères (bacs gris ou marrons) et des emballages (bacs jaunes ou bleus) des habitants des 14 communes du territoire, pendant les jours fériés.



Vous êtes invités à sortir vos poubelles aux jours habituels.

Les déchetteries seront, quant à elles, fermées les mercredis 1er et 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai. Nous vous rappelons qu’un outil interactif est à votre disposition pour vous permettre de connaître les jours de collecte, localiser les points d’apport volontaire et consulter les horaires d’ouverture des déchetteries sur ici

Jeter ses déchets et les trier, rien de bien compliqué pour les particuliers… à condition de savoir quand sortir sa poubelle et où trouver les conteneurs.

Pour demander un renseignement ou signaler une anomalie, vous pouvez contacter :

pour Sète : le numéro vert 0 800 080 380 disponible de 9h à 12h et de 14h à 17h

pour toutes les autres communes : le 04 67 78 55 96 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h