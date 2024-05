Bassin de Thau - « Ici commence la lagune de Thau » une sensibilisation des écoliers à la gestion durable des eaux pluviales

Parce que les enjeux d’une gestion durable des eaux pluviales demeurent encore méconnus, des opérations de sensibilisation sont régulièrement menées par l’Agglopôle, tant auprès des scolaires que du grand public. Les eaux de pluie, par leur ruissellement, peuvent transporter des déchets et polluants qui finissent par se déverser dans le milieu naturel, principalement dans la lagune de Thau, un milieu aussi riche que fragile.

Afin de protéger la biodiversité, un projet pédagogique de sensibilisation des écoliers, initié par Sète agglopôle méditerranée en partenariat avec l’ARDAM (Association de Ressource et de Développement des Activités et des Métiers de l’environnement) et co-construit avec les enseignants, est dispensé depuis 2019 auprès des élèves de CE2 du territoire.

L’animation « Ici commence la lagune de Thau » se déroule en 5 séances. Lors de ces ateliers, les enfants découvrent le cycle naturel de l’eau. La pédagogie se focalise ensuite sur les eaux pluviales, avec des expériences permettant aux enfants d’appréhender les notions de ruissèlement et d’infiltration. Tout un travail est enfin mené autour du déplacement des eaux de pluie afin que les élèves prennent conscience que ce qui est jeté dans un avaloir se retrouve dans l’étang de Thau, et qu’il est nécessaire de le protéger.

Après Villeveyrac, c’était ce vendredi 26 avril au tour des élèves d’une classe de CE2 de l’école du Petit Prince de Balaruc-les-Bains de partager leurs connaissances pour expliquer l’enjeu de ne pas polluer les eaux pluviales pour préserver nos écosystèmes. Josian Ribes, Vice-président de l’Agglopôle délégué à la sensibilisation à l’environnement et Dominique Cuerta, adjointe au Maire de Balaruc-les-Bains déléguée à l’enfance et à la jeunesse, accompagnés des enseignants, des représentants de l’ARDAM et du service d’Education à l’environnement de l’Agglopôle ont pu échanger avec les enfants. Ils ont posé ensemble une plaque « Ici commence la lagune de Thau » à côté de l’avaloir du réseau pluvial de leur cour d’école.



Cette plaque est un symbole fort et durable qui permettra aux enfants de se remémorer cette action pédagogique, tout en les incitant à mieux respecter notre environnement.

Ils se sont enfin tous rendus aux abords de l’école afin que les élèves peignent des slogans à l’aide de pochoirs, à proximité des avaloirs, mais aussi sur des poubelles, afin de sensibiliser les riverains de l’école.