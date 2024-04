Pyrénées-Orientales - L'escargot en fête au Soler le dimanche 12 mai,

La Fête de l’escargot du Soler organisée par la municipalité en partenariat avec M. André BARTRINA aura lieu le dimanche 12 mai, à l’Espace Martin Vivès et sur la place de la République.

Toute la journée, de nombreux artisans et exposants proposeront tout un panel de produits gastronomiques. L’escargot et ses produits dérivés seront à l’honneur tout le dimanche. Au programme : exposition, vente d’escargots vivants, marché de terroir et de produits artisanaux et animations pour les enfants.



Un repas champêtre sera assuré par les exposants et les organisateurs toute la journée. Pour le déjeuner, il sera possible de profiter du « Menu catalan » incluant pan con tomate et jambon de pays, parillade de viande de porc pomme de terre aïoli et un dessert. Le pain et le vin sont compris.

A réserver en appelant le : 06 30 36 21 56, tarif : 20€/personne.

OU de la portion d’escargots comprenant des escargots à la catalane ou une escargoulade ou des escargots grillés avec le pain, le vin et l’aïoli compris. A réserver en appelant le : 06 30 36 21 56, tarif : 16€/personne.

Il sera possible de profiter des deux formules : « La cargolade » pour un tarif de 32€/personne.

Contact exposant : M. André BARTRINA – 06 08 24 28 46.