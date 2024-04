Palavas-les-Flots - 2ème édition du Fabrikarium 2024 les 14,15 et 16 mai à Palavas

Fabrikarium 2024 : trois jours de prototypage express pour transformer le quotidien d’enfants en situation de handicap

Le Humanlab Saint-Pierre organise la deuxième édition de son Fabrikarium les 14, 15 et 16 mai 2024 à Palavas. Cet événement collaboratif de prototypage rapide a pour but d’accélérer le développement de solutions innovantes aux problèmes du quotidien qu’endurent les enfants en situation de handicap. Un défi pour les quatre équipes mobilisées composées d’ingénieurs, de soignants, de chercheurs et de « makers » de toute la France.

Accueillie en juin 2023 par la Fondation Saint-Pierre, la première édition du Fabrikarium avait permis d’inventer des solutions concrètes pour améliorer la vie d’enfants et d’adultes en situation de handicap. L’édition 2024 de ce hackathon solidaire, qui exclut toute forme de compétition entre ses participants, sera 100 % pédiatrique. « Tout au long de l’année, nous accompagnons des projets en collaboration avec des établissements extérieurs, des écoles d’ingénieurs comme Polytech Montpellier ou d’autres structures de soins, notamment des IEM et SESSAD de la région » explique Benoît Sijobert, coordinateur du Humanlab Saint-Pierre. « Cette ouverture nous a permis de détecter des besoins et des projets associés. Les solutions seront toutes documentées pour être accessibles à d’autres enfants. »

Le Fabrikarium mobilise des personnels de l’Institut Saint- Pierre et des membres d’autres Humanlabs en France dont My Human Kit (Rennes), association à l’origine du concept. À leurs côtés, des ingénieurs de l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), des salariés d’Ariane Group ou encore du Groupe Fortil (mécène du Fabrikarium).

Quatre défis pour les « makers » de Palavas

À partir du mardi 14 mai et durant trois jours, les participants vont alterner séances de prototypage et de restitution, avant de présenter leurs solutions le 16 mai en fin d’après-midi. Leurs objectifs :

>> Aider Rime, atteinte d’une paralysie cérébrale, à se déplacer plus facilement avec son déambulateur. Pour cela, ils devront concevoir un outil capable de détecter l’absence de la main gauche de Rime sur son cadre de marche et de lui rappeler de la poser dessus.

>> Donner à Antoine, atteint de myopathie, la possibilité de jouer à la balle avec son chien d’assistance. Il s’agira donc d’inventer un système adapté à son manque de mobilité et de force.

>> Permettre à Lina, adolescente polyhandicapée suivie à l’EEAP Coste Rousse, non voyante et non communicante, de se balancer dans son fauteuil sans risquer de le renverser. Le fauteuil adapté devra rester confortable, léger et peu encombrant.

>> Enfin concevoir un dispositif simple et autonome d’ouverture automatique des portes à l’arrivée d’un fauteuil roulant. Cela prolongera le travail mené dans le cadre d’un projet d’étude ingénieur avec le département microélectronique et automatique de Polytech Montpellier.

Pérenniser le Fabrikarium grâce au mécénat

L’édition 2024 du Fabrikarium bénéficie du soutien de la Région Occitanie, le Humanlab Saint-Pierre ayant obtenu un financement pour trois Fabrikariums dans le cadre de l’appel à projet Fab Région 2020. L’événement est aussi soutenu par le Groupe Fortil et son fonds de dotation, ainsi que par l’INRIA et par My Human Kit.

« Notre souhait est de développer un modèle économique au long terme avec un cycle annuel de Fabrikariums » précise Matthieu Vezolles, responsable mécénat et philanthropie de la Fondation Saint- Pierre. « Il est donc capital pour nous d’impliquer des partenaires et de les fidéliser autour de cet événement unique, solidaire et motivant.

À propos de la Fondation Saint-Pierre

La Fondation Saint-Pierre, fondation reconnue d’utilité publique et abritante est un acteur majeur de la santé et de la protection de l’enfance. En capitalisant sur cent ans d’expérience et d’innovation continue de l’Institut Saint-Pierre, 1er hôpital pédiatrique de soin de suite et de réadaptation en France accueillant près de 10 000 enfants par an, la fondation permet d’aider tous les enfants qui ont besoin que les innovations se multiplient dans les domaines des soins à leur donner.

Aujourd’hui, elle souhaite donner une impulsion encore plus forte à ses actions. Elle doit répondre à la demande du public et des institutions, s’adapter à une société qui évolue sans cesse et à l’apparition de nouveaux besoins. Son combat est exigeant, il lui impose d’être en permanence au service de l’enfant, tout l’enfant, tous les enfants.

L’objectif de la fondation est de porter des projets au travers de quatre axes forts :

• Promouvoir la recherche et l’innovation.

• Prévenir et, pour cela, sensibiliser aux grandes causes de l’enfance.

• Aider les aidants : les professionnels et les familles.

• Agir pour l’égalité des chances et l’éducation.