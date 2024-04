Montpellier - Flint nomme son Directeur d'agence à Montpellier

Flint nomme son Directeur d’agence à Montpellier

ESN montpelliéraine (4,2 M€ de CA prévu en 2024, 40 collaborateurs), Flint lance un accompagnement dédié à l’IA générative et vient de nommer son Directeur d’Agence à Montpellier, Julien Cresta, ex Directeur commercial Occitanie de Smile. Flint recrute et envisage de doubler ses effectifs sous deux ans. L’entreprise sera présente à Viva Tech 2024.

De la démystification à la mise en pratique de l’IA

79% des dirigeants estiment que l’IA Générative va transformer leur entreprise dans les 3 prochaines années, dont 31% estiment même que cela se joue dans les 12 prochains mois [1]. Pourtant seulement 19 % des organisations mènent actuellement un projet pilote ou produisent de l'IA générative [2].

“Au delà de ChatGPT, il y a une méconnaissance des apports concrets de l’IA Générative dans l'entreprise et au sein des métiers. Aussi, il faut s’assurer que l’entreprise a des données exploitables, les fondations data et technologiques doivent être solides avant d'amorcer un projet d’IA Générative. Enfin, il faut des compétences et une vision claire.”

Pierre Vannier, CEO de Flint

Dans ce contexte de développement massif de l’IA Générative, Flint lance sa Gen AI Factory afin d’accompagner les organisations à chaque niveau de maturité.

L’intégration de l’IA Générative (et plus globalement de l’IA) en entreprise nécessite

une compréhension de ses concepts fondamentaux (data science, machine learning, deep learning…) par les CODIR et des enjeux business et stratégiques associés.

Dans cette démarche d’adoption, Flint accompagne les entreprises dans l’identification, la conception et l’implémentation de solutions IA/ Gen AI à travers :

- une phase d’acculturation personnalisée,

- un audit SI (Système d’Information) pour évaluer les forces et faiblesses de l’entreprise,

- une phase de création et de priorisations sur les cas d’usages à plus forte valeur ajoutée, la création d’un MVP (Minimum Viable Product),

- et enfin une phase d’industrialisation.

Ingénieur de métier, développeur à ses heures perdues mais surtout passionné d’IA, Pierre Vannier a créé Flint : une ESN résolument tournée vers les technologies de pointe pour répondre à des problématiques complexes, tout en étant capable de vulgariser l’IA, voire de l’écarter si l’entreprise manque de maturité.

“ Nous pouvons écarter la Gen AI dans un premier temps et proposer un cas d’usage de business intelligence et d’IA plus standards de type Machine Learning ou Deep Learning pour tirer profit des données de l’entreprise.”

Pierre Vannier, CEO de Flint

Nomination de Julien Cresta comme Directeur d’Agence

Après la nomination d’Anne Beauchart comme Responsable marketing et Communication en 2023, Flint continue de structurer son équipe. Présente à Montpellier et à Paris, Flint confie les rênes de son agence montpelliéraine à Julien Cresta, fraîchement nommé Directeur d’Agence.

Originaire de Suisse, Julien Cresta a d'abord créé une start-up dans la réalité virtuelle, un secteur émergent en 2016. En 2019, il intègre l'ESN Smile, leader de l'open source en Europe (2 000 collaborateurs), comme Ingénieur d'affaires, puis comme Directeur Commercial Occitanie en 2021.

Julien Cresta est Président de @Cloud Native Montpellier depuis juin 2023, la communauté locale de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation), ayant pour objectif le partage de la connaissance autour des sujets cloud. Après de nombreux échanges tech avec Pierre Vannier via Linkedin, une première rencontre informelle a rapidement conduit à cette décision de travailler ensemble.

Au sein de Flint, Julien Cresta a deux casquettes, celle de la gestion, du management des tech recruteurs et celle du commerce afin de développer le portefeuille de clients en Occitanie. Aujourd’hui, Flint y accompagne d’ores et déjà Mon Chasseur Immo, Intrasense, SLB anciennement Schlumberger ou encore Studi.

“Montpellier est un bassin technologique merveilleux qui héberge autant de projets ambitieux que de talents sur des expertises de pointe. Nous réunissons naturellement les deux en animant plusieurs communautés autour de sujets comme l'IA ou l'open source.”

Julien CRESTA, Directeur Flint Montpellier