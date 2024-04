Europe - Pour la création d'un « Airbus » du médicament pour assurer l'autonomie sanitaire des européens !

La santé est notre bien le plus précieux. L’Europe se doit de garantir l’indépendance et la sécurité de son approvisionnement en médicaments.

Il y a urgence pour les pays européens à créer un un Airbus du médicament et de la recherche clinique pour assurer leur autonomie sanitaire

C’est un impératif pour l’Europe de devenir autosuffisante pour tous les médicaments !



A commencer par les médicaments "matures" donc "génériquables", pas toujours économiquement intéressants pour les industriels pharmaceutiques, mais qui restent le cœur des traitements indispensables pour de très nombreux patients atteints de pathologies chroniques courantes, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'épilepsie, la douleur (paracétamol), etc… Mais aussi les traitements aigus, comme les antibiotiques et antiviraux pour traiter les infections, les anesthésiques de bloc opératoire... puis, les médicaments stratégiques : antidotes contre les armes chimiques, antibiotiques contre les attaques par armes biologiques bactériennes, antiviraux contre les pandémies, comprimés d'iode en cas d'incident nucléaire...

également les vaccins qui demeurent la plus grande et efficace intervention médicale permettant de sauver des vies !



Enfin, les innovations thérapeutiques, notamment en cancérologie, comme les anticorps monoclonaux, les immunothérapies.



Aujourd'hui l'approvisionnement de l'Europe pour quasi tous les médicaments est à la merci de pays extérieurs, et des sièges des Big Pharma. Ce qui est une situation de dépendance extrêmement délicate, et potentiellement catastrophique.



Le problème est malheureusement aggravé par l’abandon par certaines Big Pharma de la production des médicaments chimiques matures, peu couteux et génériquables, pour se focaliser sur les blockbusters de biotechnologie de type anticorps monoclonaux, dont le cout est parfois facturé en dizaines de milliers d'euros par patient et par an.



L'Airbus du médicament, proposé par la Coalition Progressiste, sera un service public européen doté de capacité industrielle qui aura pour mission de sécuriser les approvisionnements de l’Europe en médicaments vitaux, tout en stimulant la recherche clinique innovante. Mais aussi avec une capacité de force publique pour préempter des stocks stratégiques chez les industriels pharmaceutiques. Il s’affranchira des aléas politiques et économiques, notamment des décisions prises hors de nos frontières en Chine et en Inde (où une très grande partie de la production mondiale de médicaments a été délocalisée) et du modèle économique des Big Pharma, pour placer la santé des citoyens européens au cœur de ses priorités.

Candidate, sous l’intitulé ETÉ, Europe-Territoires-Ecologie, la Coalition Progressiste est conduite par Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de Gauche.

Elle rassemble des acteurs de la société civile ainsi que des membres de ses 6 partis fondateurs.

Elle aspire à développer en Europe une société plus écologique, solidaire, sociale et inclusive afin d’avancer vers un monde meilleur, plus juste et plus humain conscient des limites de la planète et toujours respectueux de la diversité humaine.

Ses 6 partis fondateurs :

Le Parti Radical de Gauche (PRG) est un parti de centre gauche connu pour ses positions républicaines, universalistes et laïques ainsi que pour son engagement pro-européen.

Régions et Peuples Solidaires (R&PS), créé il y a près de trente ans dans la foulée des élections européennes de 1994, est le parti qui fédère quatorze mouvements dits régionalistes.

Volt, est un parti paneuropéen fondé après le référendum sur le Brexit. Ses missions sont de combattre les nationalismes, d’associer davantage les citoyens à la vie politique et de travailler au-delà des frontières pour faire progresser le projet européen.

Le Mouvement des citoyens (MDC), parti politique co-fondé par Jean-Pierre Chevènement et Max Gallo, en 1993, sur la base du Centre d’Etudes de recherche et d’Education Socialiste (CERES), un des courants présents à la fondation du parti socialiste en 1971.

Le Collectif des sociaux-démocrates réformateurs (CSDR), né d’une scission avec Territoires de Progrès, fin 2022, lorsqu’une partie de ses militants a fait le choix de ne pas se fondre dans Renaissance mais de s’orienter vers La Convention de Bernard Cazeneuve.

Le Mouvement des Progressistes (MDP), créé en 2009 dans une volonté partagée de rassembler des forces de Gauche et de progrès, se veut républicain et démocratique, écologiste et humaniste, profondément européen.