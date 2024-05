Occitanie - Avec la Région Occitanie et SNCF Voyageurs voyagez à 1€ le premier samedi et dimanche de chaque mois

Acheter mon billet 1€ liO Train

En ligne :

Sur le site liO Train SNCF Occitanie

Ou SNCF Connect et les autres agences de voyages agréées SNCF



Aux guichets des gares

Dans l'application Fairtiq Rouge : Offre également disponible dans les formules +=

Pour vous garantir les meilleures conditions de confort, les billets 1€ tous les premiers week-ends de chaque mois seront vendus pour un liO Train donné pour lequel vous achetez votre billet.

Si un liO Train, un jour donné apparaît en « complet » dans votre application, nous vous invitons à acheter un billet pour le liO Train suivant ou précédent.

Vous effectuez un trajet en correspondance :

Lors de votre recherche d'horaires, le billet 1€ ne sera pas proposé et le résultat vous affichera d'autres prix, pour bénéficier du tarif 1€ en liO Train il vous faudra effectuer votre parcours d’achat en 2 fois (1 billet 1 € pour chaque liO Train utilisé).

Conditions de l'offre :

Offre valable uniquement en liO Train à la date et l'heure choisies lors de votre achat et reprises sur votre billet.

Offre non proposée sur les trains identifiés dans les formules Skirail, non proposée pour des voyages sur les TER de la région Sud et Auvergne Rhône Alpes, non valable à bord des Intercités, TGV inOui et Ouigo.