Hérault - CONCERT COOP LIVE FESTIVAL • 08.06.24

Le Coop Live Festival est fier d’annoncer son retour en 2024 pour une 5ème édition, qui promet d’être plus rock'n'roll que jamais ! Cette année encore, le festival revient pour faire vibrer la cave coopérative de Clochers et Terroirs à Puilacher, dans l’Hérault, un site industriel qui se métamorphose au fil des ans en lieu artistique, pluriculturel et festif, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Cette année encore, des artistes d’exception vous transporteront jusqu’au bout de la nuit : The Effect (avec les fils des icônes du rock TOTO et Phil Collins) et Little Odetta sur scène !

Le concert s'annonce enflammé !

Des food trucks et un bar seront à votre disposition pendant le festival.

Prenez vos places pour le concert : https://cooplive-festival.com/billetterie/pass-concert-samedi-soir/