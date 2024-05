Perpignan - Opération collage « L'Union Populaire en grand format à Perpignan »

En cette journée internationale des droits et des luttes des travailleurs, La France Insoumise a apporté sa contribution à la manifestation intersyndicale de la matinée, qui a rassemblé un cortège significatif de militants ayant bravé la pluie toujours bienvenue dans les Pyrénées-Orientales.

L’après-midi, des groupes d’action de Perpignan de La France Insoumise ont organisé une opération de collage intitulée « L’Union Populaire en grand format ». La trentaine des panneaux de libre expression de la commune ont été recouverts par des affiches grand format de la liste de l’Union Populaire menée par Manon AUBRY pour les prochaines élections européennes.

Pendant que les leaders de l’extrême droite organisent un meeting à Perpignan, La France Insoumise milite avec abnégation, détermination et sincérité pour améliorer le sort des travailleurs. Ce n’est pas le cas du Rassemblement National, ni le matin du 1° mai, ni l’après-midi. Pas davantage le reste de l’année, comme en témoignent si besoin était les votes à l’Assemblée Nationale de leurs députés qui sont systématiquement contre les intérêts des travailleurs : refus d’augmenter le SMIC et les salaires, refus de bloquer les prix des produits de première nécessité, refus de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, refus de bloquer les prix des loyers, refus de rétablir le retraite à 60 ans etc.

Il s’agit de faire comprendre au plus grand nombre que les propositions réactionnaires, rétrogrades, racistes et répressives de l’extrême droite aggraveront de manière mécanique la situation des travailleurs. Le 1° mai, ce n’est décidément pas pour l’extrême droite !

Francis DASPE, animateur de groupe d’action France insoumise