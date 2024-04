Montpellier - Festival de la Grande Parade Métèque

Demandez le programme ! Cette 8e édition du Festival de la Grande Parade Métèque s’annonce festive, éclectique et engagée… Avec pour nouveautés cette année : un fil rouge autour du décolonialisme, et la première mondiale du Battle Figuer’All Styles ! Et bien sûr, durant ces 4 jours : des spectacles pour s’évader et réfléchir, des expos et ateliers en tout genre, des temps d’échange, des temps scolaires, des masques au balcons, une parade tintamarre, un énorme village asso, des concerts pépites…

On est fier·es de vous présenter ce joyeux bazar, construit tout au long de l’année avec les habitant.es et les nombreux partenaires investis ! Cette effusion de joie ne nous rend pas naïf·ves. L’heure est grave : l’extrême-droitisation du débat public pollue nos imaginaires collectifs, les secteurs culturel, social et l’éducation sont en crise, les injustices sont criantes, la guerre fait des ravages aux 4 coins du monde, la crise écologique s’accélère, et l’on essaie de nous faire croire à une voie unique …

Ne lâchons rien ! Il n’y a pas de fatalité… Mais des choix à faire pour notre société !

Alors éteignons nos télés colorées à la sauce Bolloré et réenchantons nos rues! Citoyen·nes de tous âges et de tous horizons, d’ici et d’ailleurs, pour cette 8e édition, nous vous invitons à fêter notre joie d’être métèques, à s’approprier notre espace public, à construire cette culture qui nous r(e)assemble !

Et à crier haut et fort au côté de la Cimade : « Remettons l’humanité au cœur de notre histoire »! L’équipe d’Ademass



Le programme complet téléchargeable ici