Europe - Les députés débattront de la situation au Bélarus avec Sviatlana Tsikhanouskaya

Les députés de la commission des affaires étrangères débattront lundi 21 septembre des derniers développements dramatiques au Bélarus avec la leader de l’opposition, Mme Tsikhanouskaya.

Les députés de la commission des affaires étrangères accueilleront Sviatlana Tsikhanouskaya et d’autres membres de l’opposition démocratique bélarusse, Volha Kavalkova et Pavel Latushka, pour débattre des derniers développements politiques et de l’insurrection populaire au Bélarus. Mme Tsikhanouskaya, qui sera physiquement présente, devrait s’adresser à la commission à 13h45, avant de participer à un échange de vues avec les députés.

Elle participera également à une réunion bilatérale avec le Président Sassoli lundi à midi.

Le même jour, les députés de la commission des affaires étrangères voteront de nouvelles recommandations sur la manière dont l’UE devrait réévaluer ses relations avec le Bélarus, notamment au regard des derniers développements. Le résultat du vote sera annoncé mardi 22 septembre.

Contexte

Le Parlement a adopté le 17 septembre une résolution sur la situation au Bélarus, dans laquelle les députés appellent à l’organisation de nouvelles élections, à de nouvelles sanctions à l’encontre d’Alexandre Loukachenko et de son régime, tout en soulignant que Mme Tsikhanouskaya, qui était la principale concurrente d’opposition lors des élections, est considérée par de nombreux Bélarusses comme la gagnante des élections et la véritable Présidente élue.