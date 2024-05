Perpignan - Les impostures et les obsessions de l'idiot utile de l'extrême droite

Le maire d’extrême droite de Perpignan, Louis Aliot, a choisi pour présider le Printemps de la liberté d’expression, qui se tient ce week-end à Perpignan, Eric Naulleau. Rien de bien surprenant tant la cohérence politique de ce choix apparaît clairement. Il n’est pas compliqué de s’apercevoir que depuis plusieurs années déjà Eric Naulleau est devenu le passager clandestin de l’extrême droite. A moins que ce ne soit les idées d’extrême droite qui servent de véhicule semi-clandestin au compère d’Eric Zemmour.

Ce qui est surprenant et incohérent est qu’il se présente encore comme un représentant « d’une gauche atypique qui a été une gauche typique ». Les faits et propos montrent clairement qu’il est passé avec armes et bagages dans un autre camp, lui qui possède ses ronds de serviette dans les meetings des différentes nuances de l’extrême droite et fréquente assidûment les plateaux et journaux de la galaxie médiatique de Vincent Bolloré. Eric Naulleau a certes le droit de penser ce qu’il veut, mais il a le devoir, par souci d’éthique et d’honnêteté intellectuelle, d’assumer la réalité de ses convictions qui n’ont plus rien à voir avec la gauche.

Outre ces impostures, Eric Naulleau ne peut cacher ses obsessions. En témoigne son dernier livre intitulé « La République, c’était lui ! Grandeur et décadence du camarade Mélenchon ». Les attaques injurieuses et diffamatoires qu’il ne cesse de porter à Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu à la dernière présidentielle 22% de voix authentiquement de gauche (et donc certainement pas la sienne…), s’inscrivent dans une longue tradition caractéristique des pratiques de l’extrême droite.

Ce qui est sûr, c’est qu’à jouer les idiots utiles de service de l’extrême droite, Eric Naulleau ne peut plus dire que la gauche c’est lieu ! Ni la République d’ailleurs…

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise