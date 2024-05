Gruissan - C'est reparti pour le Défi Wind de Gruissan, la plus importante compétition de glisse au monde

Le Défi Wind de Gruissan est de retour ! Qualifié de « Woodstock » de la glisse, il s’agit de la plus grande compétition au monde dans ce domaine. Il regroupe 3 disciplines : Windsurf, Kiteboard et Wingfoil. Des milliers d’amateurs et de professionnels de la glisse venus du monde entier s’élanceront sur la même ligne de départ à Gruissan, au large de la plage des Chalets.

Un vrai marathon des mers à la croisée de 3 disciplines ( kite, wing, & wind) : plus de 2000 à prendre le départ de ce gigantesque marathon des mers. Avec un tel afflux de participants issus des quatre coins de notre planète, Gruissan va devenir la capitale Mondiale de la glisse durant une dizaine de jours. L’ensemble de l’industrie ne s’y trompe d’ailleurs pas. C’est quelques cinquante marques qui exposeront sur le village de l’évènement pour placer le Défi Wind comme un rendez-vous absolument incontournable: « Pour les exposants, le Défi Wind est devenu le salon le plus important où exposer en France, voir en Europe.

Retrouvez toutes les infos sur le site Defi Wind

En direct Live : https://www.youtube.com/@thedefiwind/streams