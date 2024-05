Saint Cyprien - Roussillhotel : Les Bulles de Mer**** lance la saison avec ses nouvelles "Soirées des Ganivelles"

L'établissement 4 étoiles Les Bulles de Mer**** sur le lido de Saint-Cyprien (66) et son restaurant Les Ganivelles lancent leur saison avec un nouveau format de soirées estivales ouvertes à tous (sur réservation) "Les Soirées des Ganivelles"

Cette série de 9 soirées festives met à l'honneur musiciens locaux et gastronomie régionale, mais pas que...! Des soirées à thèmes seront proposées tout au long de l'été et permettront à chacun de profiter de moments inoubliables jusqu'à la tombée de la nuit. Les amateurs de bonne musique, de cuisine gourmande et d'instants entre amis à la plage seront comblés !

La première édition des "Soirées des Ganivelles" aura lieu le vendredi 10 mai 2024 avec un DJ set vinyles et un menu italien découverte (menu 3 plats 39€/pers - menu 4 plats 45€/pers).

Les soirées suivantes auront lieu les :

18/05 : Dj Arno Banano - set sur vinyles & Street food

7/06 : Sunset radio - musique lounge

20/06 : Sebah solo - musique soul et reggae

26/07 : Mister Leu solo - musique soul et reggae

13/08 : Sebah solo - musique soul et reggae

21/09 : Arno Banano - set sur vinyles

11/07 : Sunset radio - musique lounge

29/08 : Sunset Radio- musique lounge

Informations et réservations : https://www.lesbullesdemer.com/