Nimes - Vignes Toquées, les 1 et 2 juin 2024 et Minuit Toqué, le 28 juin 2024

Vignes Toquées, les 1 et 2 juin 2024 et Minuit Toqué, le 28 juin 2024

Vignes Toquées & Minuit Toqué : deux rendez-vous immanquables signés Costièresde Nîmes pour les amateurs de balades gourmandes, entre vignes et garrigues

La 14ème édition de la célèbre balade oeno-gastronomique Vignes Toquées organisée par l’appellation desCostières de Nîmes revient en juin pour le plaisir des plus de 3 000 amateurs qui participeront à cetévènement incontournable. En 2024 le format évolue ! Les Vignes Toquées se dérouleront, en journée, dusamedi 1er au dimanche 2 juin 2024 et s’étireront sur les communes de Montfrin et Meynes, au Nord del’appellation. La balade nocturne « Minuit Toqué », quant à elle, se déroulera le vendredi 28 juin à partir de19h15. Ces deux moments suspendus rassembleront ainsi les amateurs de vins et de gastronomie, attenduespour fouler les vignes des terroirs nîmois et partir à la rencontre des vignerons lors de ces évènements pharesde l’appellation. Tous auront le plaisir de goûter à la cuisine « classique fiction » du chef Franck Putelat, MOFdoublement étoilé de La Table de Franck Putelat (Carcassonne).

LES JOURNÉES : Samedi 1er et dimanche 2 juin, L’éveil des sens au coeur du vignoble

C’est aux portes de la Cave des Vignerons de Montfrin que se tiendra le départ de la balade gourmande de cette 14ème édition de Vignes Toquées. Équipés de leurs couverts et de leur verre de dégustation, les gastronomes découvriront la beauté des paysages des côteaux du Nord de l’appellation. Sur le parcours, ils pourront déguster plus de 35 domaines représentés par les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes tout en se laissant porter par les saveurs raffinées et authentiques des 6 plats imaginés par Franck Putelat, chef du restaurant étoilé. La Table de Franck Putelat. Ses recettes de saison, entre terre et mer sublimeront la dégustation des vins de l’appellation.

Infos pratiques

Vignes Toquées, la balade en journée : rendez-vous les 1er et 2juin 2024

Balade gastronomique itinérante d’environ 7 km avec 6 platsservis lors de 6 étapes de dégustation

35 vins à déguster en présence des vignerons

Départs tous les quarts d’heure, de 9h30 à 13h00, par groupe de100 participants

77 € par personne - tarif unique

3 400 places disponibles

Inscriptions sur www.costieres-nimes.org