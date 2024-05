Marseillan - La Maison Noilly Prat dévoile sa programmation estivale entre soirées théâtres, concerts et cine-cocktail .

Idéalement nichée entre la lagune de Thau et la Méditerranée, la Maison Noilly Prat est le fleuron du Vermouth français depuis 1813. Elle invite à explorer ses chais ancestraux lors de visites guidées, d'ateliers cocktails, de dégustations et de soirées culturelles. Cet été, on plonge dans le cinéma dans les chais, on vit des expériences de théâtre immersif, on vibre au rythme de la musique dans la cour, et on déguste un savoureux cocktail au Bar, désormais directement accessible depuis la rue.

Avec l'arrivée des beaux jours, la cour s'anime et devient le lieu incontournable de la Maison. Avec son mobilier sur mesure, dessiné par l’architecte Pierre Cyrille Acquier et réalisé en bois exotique

par un artisan menuisier, la cour se fait à la fois accueillante et élégante

Les détails du décor sont minutieusement pensés pour refléter l'essence même de Noilly Prat : les lignes caractéristiques de la 2CV se retrouvent sur les côtés des meubles en bois, tandis que les tables et les tabourets en métal arborent les mots qui ornent la façade extérieure, racontant ainsi l'histoire, les personnalités marquantes et le savoir-faire de la Maison, et même les ingrédients de la recette originale.

Cette cour cachée, c'est l'endroit parfait pour savourer un cocktail tout se laissant tenter par une partie de pétanque, évoquant ainsi une scène d'époque pleine de charme, digne d'une scène de carte postale. Mais attention, point de nostalgie ici : les cocktails signés par le talentueux Julien Escot sont aussi délicieux qu’audacieux – même s’il n’oublie pas les grands classiques, notamment le célèbre Dry Martini, le préféré de James Bond himself. A base de Noilly Prat – et aucun autre vermouth – ce cocktail est devenu le symbole de la sophistication et du raffinement.

Avec son nouveau décor et son entrée dédiée, le bar s’impose déjà comme le passage obligé des soirées d’été. Et l’on peut même repartir avec les produits d'épicerie exquis servis pour accompagner les boissons, disponibles à la boutique.

Le jury de Terre de Vins ne s’y est pas trompé et vient de décerner à la Maison Noilly Prat le trophée de l’œnotourisme, catégorie tourisme d’affaires & événements privés, avec une offre qualifiée d’exceptionnelle. C’est officiel : il est grand temps d’aller à Marseillan !

Ouverture : A partir du 1er Juillet, du lundi au vendredi, et jusqu’au 28 Septembre.

www.noillyprat.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.