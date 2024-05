Pyrénées-Orientales - Une soirée d'observation du ciel avec l'association Terre Univers au Soler

L'association Terre Univers est ravie d'inviter les amateurs d'astronomie et les curieux de tous âges à une soirée de découvertes célestes le mardi 14 mai prochain à partir de 20h30 à l’observatoire (10, rue des Iris 66270 Le Soler).

La soirée

Dès la tombée de la nuit, les participants auront l'occasion unique d'observer les merveilles du ciel, sous la guidance des membres passionnés de l’association Terre Univers. Au programme : l'observation des planètes du système solaire, du ciel profond avec ses étoiles doubles, ses amas d'étoiles et même des galaxies lointaines.

Tarifs et réservation

L'accès à cette soirée inoubliable est proposé à un tarif de 2€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 16 ans. De plus, pour ceux qui souhaitent explorer davantage le cosmos, l'accès à la coupole équipée de l’observatoire est disponible pour les + de 14 ans moyennant un supplément de 3€. Les places étant limitées, une réservation préalable est indispensable au 06 03 05 02 53 ou en ligne : https://www.terreunivers.com/contact/

Report en cas de mauvais temps

En cas de conditions météorologiques défavorables, l'événement sera reporté au mardi 11 juin.