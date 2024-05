Occitanie - En 2023, Les ventes de MISS ANAÏS ont bondi de 30 %

Composée d’un vin rosé et de deux vins blancs, la gamme Miss Anaïs, marque-phare de la maison Chantovent, brave les vents contraires en poursuivant son envol en grande distribution. L’an passé, 1,3 million d’équivalents cols ont ainsi été commercialisés dans les supermarchés et hypermarchés français, générant un chiffre d’affaires total de 4,5 millions d’euros.

À l’origine de la création de la marque Miss Anaïs en 2019, le rosé (en IGP Pays d’Oc) a particulièrement performé en 2023 avec une croissance de 32 % : à lui tout seul, il représente désormais 80 % des ventes en volume. Cependant, les deux blancs, lancés après le rosé sont eux aussi en progression avec une hausse de 16 % pour le sec (en IGP Pays d’Oc) et de 58 % pour le doux (en Vin De France).

La recette du succès de Miss Anaïs : une gamme de vins de plaisir dont le profil gustatif et l’image associée répondent à la recherche de produits à la fois décomplexés et affinitaires. Ce parti pris est symbolisé par la création d’un personnage éponyme, Miss Anaïs, une jeune vigneronne du sud de la France dont les aventures, à suivre sur les réseaux sociaux, permettent aux consommateurs de se réassurer et de se projeter

2024, UNE ANNÉE PLEINE DE PROMESSES

La dynamique ne semble pas prête de s’essouffler puisque Miss Anaïs affiche une croissance de 14,6 % sur le premier trimestre et même de 32,4 % sur le rosé en bouteille de 0,75 cl. « C’est toute la gamme qui se porte bien, indique Gary Barret, directeur des ventes de Chantovent pour la France. Le rosé, qui est décliné en bouteille et en fontaine, progresse dans tous les contenants et même dans tous les formats puisque les ventes de magnums et de jéroboams sont en forte croissance. Quant aux blancs, ils connaissent aussi de belles progressions, comme notre blanc sec dont les ventes ont doublé. »

Surtout, la gamme Miss Anaïs va se renforcer en 2024 grâce à un premier rouge : « Mister Alex by Miss Anaïs » (en IGP Pays d’Oc). « Il s’agira d’un grenache très aromatique, à déguster frais au moment de l’apéro ou autour d’un barbecue, précise Gary Barret. Ce faisant, nous entendons consolider nos positions en grande distribution avec un produit emblématique (le rosé) et des produits secondaires qui auront su trouver leurs marques (les blancs et le rouge). Ensuite, nous pourrons cibler le marché du CHR, qui est un marché dans lequel nous croyons beaucoup. »

MISS ANAÏS, L’ÉGÉRIE DE LA MAISON CHANTOVENT

Née en 2019, la marque Miss Anaïs recouvre une gamme de vins légers et croquants, présentés dans d’élégantes bouteilles en verre qui empruntent aux codes des spiritueux ou dans de malicieuses fontaines dévoilant l’univers d’une jeune vigneronne du sud de la France croquée par l’illustratrice Vicky Royer : Miss Anaïs ! Celle-ci incarne ainsi le souffle créatif de la maison Chantovent, fondée en 1953 et affiliée au groupement languedocien des Celliers Jean d’Alibert, qui réunit quelque 1 200 vignerons et viticulteurs.

www.instagram.com/miss_anais_wines