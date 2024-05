Toulouse - Toulouse // des ateliers artistiques gratuits avec des professionnels tous les mercredis !

Tous les mercredis, les écoles toulousaines ESMA, ETPA et École Pivaut Toulouse organisent des ateliers créatifs et artistiques. Totalement gratuits, ces ateliers offrent une occasion unique d’apprendre ou de se perfectionner auprès de professionnels. Animation 3D, photographie et modèles vivants sont au programme du 15 mai au 12 juin. Une occasion unique de s’immerger dans un cadre stimulant géré par des experts.

Un avant-goût captivant

Les écoles ESMA, ETPA et École Pivaut invitent les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation d’expérimenter des métiers artistiques. Réservés aux moins de 25 ans (étudiants, lycéens), mais également des futurs élèves déjà inscrits ou désirant s’inscrire qui souhaitent vivre en avant-première une immersion au sein de l’école afin d’affiner leurs connaissances techniques. Ces ateliers gratuits, sont une occasion unique d’explorer les bases de l’animation 3D, de la photographie et des ateliers de modèles vivants.



C’est également une occasion idéale pour découvrir l’école et le campus de Toulouse, véritable pôle créatif de 4300m2, au sein duquel les participants pourront bénéficier de conditions de travail optimales au cours de ces ateliers.

Au programme

Ateliers modèles vivants

Cet atelier a pour but d’améliorer les compétences techniques de chaque élève avec un suivi adapté et personnalisé en fonction du niveau de chacun. De l’esquisse rapide au dessin en perspective avec volumes et ombres en clair-obscur, nous avons pour vocation d’accompagner personnellement chaque élève pour qu’il puisse développer ses compétences artistiques, tout en explorant la diversité et la richesse du corps humain auprès de modèles professionnels non nus.

Ateliers ESMA 3D

Sous la guidance experte de notre enseignant qualifié, vous aurez l’occasion de réaliser une animation et d’explorer les techniques d’éclairage de scène, offrant ainsi un aperçu authentique de ce qui vous attend dans notre formation complète en cinéma d’animation 3D.

De plus, en avant-première, vous découvrirez les teasers des films de fin d’études, réalisés par les étudiants du Cycle Professionnel Cinéma d’Animation 3D & Effets Spéciaux…

Ateliers Photographie

- Analyse de photos avec les conseils avisés des professeurs experts pour améliorer la technique et votre créativité.

- Conseils pour perfectionner un portfolio et mettre en valeur votre talent.

- Visitez le campus et découvrez le matériel utilisé par les étudiants pour donner vie à leurs projets artistiques.

Les ateliers se déroulent au Campus 50, route de Narbonne

31320 Auzeville-Tolosane