Occitanie - La Région Occitanie présente 15 nouvelles mesures pour son nouveau Plan vélo de 100 M€

La Région présente son nouveau Plan vélo de 100 M€

ÉDITO de Carole DELGA Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

La Région pionnière des mobilités douces et décarbonées

Depuis longtemps, j’ai donné la priorité aux mobilités douces, collectives et décarbonées. Pour construire l’acte 2 de ce Plan vélo, des concertations avec les acteurs du territoire ont été réalisées. De bonnes pratiques ont également été importées des Pays-Bas dans le cadre du dispositif « L’Europe inspire ». Mon objectif ? Faire du vélo un moyen de transport populaire et pratique pour les trajets courts du quotidien. Sa pratique est un acte écologique, bon pour le pouvoir d’achat et pour se maintenir en bonne santé*. Avec ce nouveau Plan, la Région accélère pour continuer de faire de l’Occitanie un territoire pionnier en la matière. Nous y consacrons une somme exceptionnelle de 100 M€ jusqu’en 2028, c’est un effort historique.

Aujourd’hui, l’une de mes priorités est d’encourager la combinaison train/vélo, avec la solution d’un vélo dans chaque gare : aides à l’achat, prêts, libres-services, stationnements sécurisés, bornes de recharge, etc. L’utilisation du vélo doit être facilitée notamment pour favoriser les courtes distances du quotidien. Pour y arriver, l’intermodalité dans les gares sera accentuée. Ce sont les centres névralgiques des déplacements doux. Nous poursuivrons également l’équipement des gares en stationnements vélos et lancerons un nouveau service liO de mise à disposition de vélos en gare.

Le vélo, c’est aussi une filière économique et touristique essentielle dans notre région. Le boom du cyclotourisme est une réalité et nous allons renforcer notre maillage de voies vertes et véloroutes afin d’offrir les meilleures conditions de voyage aux amateurs de tourisme à bicyclette. Ces aménagements vont de pair avec l’essor de la filière « Made in Occitanie » du cycle permis notamment grâce au développement de la Vélo Vallée, premier écosystème français dédié au vélo, et l’ouverture récente de l’usine Vélo Factory à l’Isle-Jourdain. C’est tout un symbole et la preuve que nos territoires ruraux ont un rôle moteur à jouer dans la reconquête cde notre souveraineté industrielle et économique.

En 2020, la Région Occitanie avait lancé l’acte 1 de son Plan Vélo de 65 M€. Il visait à soutenir le développement de la filière et à encourager la pratique du vélo. Emploi, climat, pouvoir d’achat, déplacements du quotidien, ce plan d’actions transversal s’inscrivait dans la stratégie régionale pour le développement de mobilités décarbonées. Initialement prévu jusqu’en 2025, la Région souhaite accélérer son engagement et lance l’acte 2 de son Plan vélo pour faire de l’Occitanie un territoire pionnier en matière de vélo et de mobilités décarbonées. Elle mobilisera 100 M€ jusqu’en 2028.

46 pistes cyclables, vélo-routes et voies vertes réalisées depuis 2021 représentant 270 km et un investissment de 8,5 M€

A - LA RÉGION ACCÉLÈRE SON ACTION POUR LES MOBILITÉS DÉCARBONNÉES

La Région souhaite faire évoluer les habitudes de déplacements de ses concitoyens vers des comportements plus vertueux encore notamment sur les trajets du quotidien, en particulier les trajets domicile-travail. Car si la pratique du vélo progresse, la part modale du vélo reste encore limitée en France.

Ce nouveau Plan de 100 M€ élaboré en concertation avec les collectivités, les associations et les entreprises du territoire, est basé sur une approche globale de l’écosystème vélo :

La mobilité pour soutenir le financement des infrastructures cyclables et l’intermodalité ;

L’économie pour accompagner le développement de la filière et la Vélo Vallée ;

Le tourisme pour faciliter la découverte de l’Occitanie à vélo ;

L’éducation et la jeunesse pour la mobilité des lycéens à vélo ;

Le sport pour accompagner la pratique sportive.

[ LE VÉLO EN CHIFFRES ]

 5% : c’est la part des déplacements à vélo en 2023 au niveau national, l’objectif fixé par l’État était de 12 % ;

43% : c’est la part des moyens de transport individuels vendus en 2022 représentée par les vélos, en tête devant les trottinettes (26,5 %) et les voitures (26 %) ;

2,6 M : c’est le nombre de vélos vendus en France en 2022, soit une augmentation de plus de 7 % en un an.

PRINCIPALES AIDES RÉGIONALES POUR FACILITER L’USAGE DU VÉLO

B - PLAN VÉLO 2 : 15 MESURES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ CYCLABLE

Accompagner les territoires dans la définition et mise en oeuvre de leur stratégie cyclable

 Mesure 1 : Financer des études pour aider les collectivités dans leur projet cyclable – 100 000€

La Région prendra en charge la réalisation d’une mission d’ingénierie pour les territoires qui souhaitent créer des infrastructures cyclables, mettre en place des plans de circulation dans les centres-villes ou bourgs-centres, développer des initiatives pour favoriser la pratique du vélo en milieu scolaire et avec les seniors ou mettre en place des équipements vélo. 20 territoires seront accompagnés chaque année. Les modalités seront précisées lors du lancement de l’Appel à candidatures.

 Mesure 2 : Développer des Aires de Mobilité dans les territoires ruraux – 500 000€/an

En complément de la politique régionale des Pôles d’Echange Multimodaux (PEM), la Région souhaite développer les Aires de Mobilités dans les territoires ruraux pour combiner notamment le covoiturage, les points d’arrêt de transport collectif/à la demande/solidaire, le stationnement sécurisé vélo, les bornes de recharge électrique, etc. En 2024, la Région élaborera le référentiel régional des Aires de Mobilité et déploiera un dispositif financier dédié. Les modalités de ce référentiel seront précisées lors du lancement. En 2025, un Appel à candidatures sera lancé pour créer à titre expérimental 10 aires.

Développer la pratique quotidienne du vélo

 Mesure 3 : Soutenir la réalisation de pistes cyclables sécurisées – 6 M€/an

La Région élargit le périmètre de son champ d’intervention et simplifie le dispositif pour multiplier la création d’infrastructures cyclables sécurisées et de qualité dans les territoires urbains, périurbains et ruraux :

o Réaliser des infrastructures cyclables entre deux communes (ou plus) dans un rayon de 15 km maximum ;

o Réaliser des infrastructures cyclables vers des équipements d’intérêts régionaux dans un rayon de 5 km maximum ;

o Réaliser des infrastructures cyclables intra-communales de proximité dans un rayon 5 km maximum.

Plan vélo 1 - des exemples de réalisations : la Région a soutenu la réalisation de pistes cyclables à Montech dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Affrique dans l’Aveyron, à Saverdun dans l’Ariège ou encore à Sorède dans les Pyrénées- Orientales.

 Mesure 4 : Aider à l’acquisition de vélo – 2 M€/an

Encourager la mobilité des lycéens à vélo

 Mesure 5 : Lancer un service de prêt de vélos aux lycéens – 500 000€

Le prêt de vélos aux lycéens va être expérimenté dans cinq lycées d’Occitanie à partir de septembre prochain (Lycée Lucie Aubrac à Sommières (30), Lycée Jean-Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière (34), Lycée Claude Nougaro à Caussade - Monteils (82), Lycée Pyrène à Pamiers (09), Lycée Martin Malvy à Cazères (31). Entre 30 et 40 vélos seront prêtés à des lycéens.

La Région va aussi expérimenter au Lycée Paul Mathou à Gourdan-Polignan (31) le prêt d’une flotte de 40 vélos qui pourront être utilisés pour des sorties scolaires, des trajets intra-établissement, des déplacements professionnels à l’extérieur de l’établissement, des déplacements pour des stages.

Des opérations de sensibilisation à l’éco-mobilité auront lieu dans ces lycées.

 Mesure 6 : Faciliter l’accès aux lycées de la Région et les équiper de stationnements vélo – 100 000€

Positionner l’Occitanie comme une destination phare du tourisme à vélo

 Mesure 7 : Soutenir la réalisation de voies vertes et de véloroutes – 6 M€

A travers son Schéma régional des véloroutes et voies vertes à vocation cyclotouristique, la Région Occitanie poursuit l’ambition d’un maillage important d’itinéraires cyclables. Pour ce faire, elle étend son périmètre d’intervention et soutiendra :

o Les véloroutes et voies vertes inscrites dans le schéma cité plus haut ;

o Les pistes cyclables reliant une véloroute à un site d’intérêt régional, d’une distance de 5 km maximum (accès à une gare liO, un site touristique, une base de loisirs, ou un centre bourg doté d’hébergements ou de restauration...) ;

o L’aménagement paysager et la signalétique touristique le long de l’itinéraire.

L’aide régionale est plafonnée à 30% du montant des travaux pour des voies vertes (tourisme).

Plan vélo 1 - des exemples de réalisations : la Région a soutenu la réalisation de voies vertes entre Auch et Aubiet dans le Gers (tronçon sur la V82), entre Beaucaire et Fourques dans le Gard (tronçon cyclable de la Via Rhôna EV17), entre Sorèze et Revel dans le Tarn (tronçon sur La Véloccitanie V84), entre Ganges et Saint-Hippolyte-Du Fort dans l’Hérault (tronçon sur la V85).

 Mesure 8 : Développer la mise en tourisme/commercialisation des itinéraires cyclables - Moyens d’ingénierie mobilisés par la Région et le CRTL Occitanie

 Mesure 9 : Assurer la promotion de la destination « Occitanie à vélo » - Moyens d’ingénierie mobilisés par le CRTL Occitanie

Développer les filières économiques du cycle et de la mobilité pour réindustrialiser l’assemblage des vélos

 Mesure 10 : Poursuivre le soutien à la Vélo Vallée - Financements et moyens d’ingénierie mobilisés par la Région et AD’OCC

La Région soutient fortement la Vélo Vallée, premier regroupement économique d’opérateurs français dédié au cycle. Créé en 2018, il compte 58 membres (entreprises, associations, collectivités) et rassemble plus de 80% des entreprises de la filière en région. En Occitanie, la filière vélo regroupe 1 000 salariés et 70 entreprises qui couvrent toute la chaîne de valeur.

 Mesure 11 : Soutenir le développement des entreprises artisanales et industrielles du cycle et les entreprises positionnées sur les marchés de la mobilité.

Faciliter l’intermodalité

 Mesure 12 : Créer un nouveau service liO de location de vélo en gares – 500 000€

Face au manque d’offre de service vélo permettant de réaliser le premier ou dernier kilomètre notamment lors d’un trajet ferroviaire, la Région va expérimenter un service de location de vélo sur deux lignes liO : Toulouse/ Montauban et Sète/Montpellier. 200 vélos (standards et électriques) seront proposés aux usagers réguliers de ces lignes pour tester ce service pendant 18 mois à partir de l’automne 2024.

 Mesure 13 : Équiper les gares de stationnements de vélos sécurisés – 500 000€ Soutenir la pratique cyclable sportive

 Mesure 14 : Accompagner les clubs et les grands événements cyclistes – 400 000€

 Mesure 15 : Soutenir la création d’équipements cyclables : pumptrack, pistes, VTT... – 500 000€