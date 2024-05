Toulouse - 3 écoles Toulousaines performent sur la pelouse de Clairefontaine

Les 3 écoles toulousaines terminent 2ème, 3ème et 5ème de la Saint-Gobain Football Cup.

Le rideau vient de tomber sur les Finales de Coupes de France de la Saint-Gobain Football Cup (12ème édition), Coupe de France des écoles d’ingénieurs et de commerce.

Après deux jours de compétition qui ont vu s’affronter 24 équipes (6 équipes pour chacune des 4 Coupes de France : ESC Femmes - ESC Hommes - Écoles d’Ingénieurs Femmes - Écoles d’Ingénieurs Hommes) sur les terrains du Centre National d’entrainement de Clairefontaine, les écoles d’ingénieurs INSA Lyon (filles) et INSA Rennes (garçons) et les écoles de commerce EDHEC Lille (filles) et ESC Paris (garçons) ont remporté leur Coupe de France respective.

Résultats Finale : L’équipe féminine de L'INSA Toulouse avec une défaite 1-0 en finale face à L’INSA Lyon. Pour L’INP, l’équipe féminine se classe 3ème sur 6 (et 3ème sur 21 écoles d’ingénieurs sur l’ensemble de la compétition) et l’équipe masculine termine 5ème sur 6 (et 5ème sur 55 écoles d’ingénieurs sur l’ensemble de la compétition).

L’édition 2023-24 de cette compétition universitaire officielle, considérée comme le plus grand événement sportif de recrutement des jeunes talents, aura rassemblé au total 91 écoles, 126 équipes et plus de 2 200 étudiant(e)s à travers la France avec en point d’orgue cette finale dans la mythique enceinte du Centre National du Football de Clairefontaine.

Au-delà de l’enjeu sportif, la Saint-Gobain Football Cup a acquis une légitimité reconnue en tant qu’outil de recrutement des jeunes cadres du Groupe Saint-Gobain.