Montpellier - Claude Parent Transgression[s]/Transmission Exposition du 4 avril au 11 mai 2024

Exposition du 4 avril au 11 mai 2024

Vernissage mercredi 3 avril 2024 18h

Pour accompagner la première édition du Prix Claude Parent pour l’architecture transgressive, Mécènes du Sud expose plusieurs œuvres graphiques de l’architecte Claude Parent (1923-2016), l’un des théoriciens les plus importants de la révolution architecturale de la seconde moitié du XXe siècle.

Le premier architecte à avoir transgressé l’orthodoxie orthogonale et offert une alternative qui se révéla non seulement viable, mais aussi fertile : l’Oblique.

Les œuvres présentées dans l’exposition s’appréhendent notamment sous la forme de différentes applications de l’architecture oblique : le pavillon français à la Biennale de Venise de 1970, la maison oblique de la famille Parent et l’appartement oblique de l’artiste Andrée Bellaguet quelques années plus tard, ainsi que les dessins au crayon de grandes séries thématiques comme les Incisions ou les Migrations et les « Villes Boucliers » réalisées à l’encre de Chine à partir des années 2000.

Exposition conçue par Claude Parent Archives et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

Avec le soutien de Kaufman & Broad, La ville de Montpellier, DESPLANS, Ambition Archi, Architecture de collection et en partenariat avec la revue L’Architecture d’Aujourd’hui.

Conjointement, les éditions de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier publient un ouvrage présentant les œuvres exposées, ainsi qu’une série de photos montrant quelques-unes de ses réalisations architecturales. En vente le soir du vernissage au prix de 12euros.

Lien vers LE SITE DU PRIX : https://www.prixclaudeparent.org/

Vers l’ENSAM : https://www.montpellier.archi.fr/lancement-du-prix-claude-parent/