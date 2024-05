Occitanie - LGV Perpignan / Montpellier : le fret n'est pas en option !

La France Insoumise réaffirme ses choix concernant la Ligne à Grande Vitesse Perpignan / Montpellier, dossier revenu sur le devant de l’actualité ces derniers jours. Elle regrette les retards accumulés, en raison principalement de l’impéritie cumulative des différents gouvernements et des élus locaux. La mise en place de ce chaînon manquant d’un corridor méditerranéen, que l’Espagne a déjà réalisé de son côté, est nécessaire, mais à plusieurs conditions.

La première est la mixité fret / voyageurs du tronçon Perpignan / Béziers. En effet, le fret ne peut être ni une option ni en option. La deuxième est la ferme opposition à la mode des nouvelles gares excentrées, envisagées pour Narbonne et Béziers, un temps avancée pur Perpignan. Les effets urbains et environnementaux (notamment en termes de mobilités, d’emprise foncière ou de consommation des terres agricoles) sont particulièrement destructeurs. La troisième est la prise en compte des défis écologiques concernant le creusement d’un tunnel sous le massif des Corbières. Les impacts potentiels sur l’environnement et la ressource eau doivent être minimisés. Les éventuels surcoûts financiers ne doivent pas constituer un obstacle : ils seraient en réalité des investissements indispensables dans le cadre de la bifurcation écologique qui s’impose désormais à toutes les politiques publiques.

Sans le respect de ces conditions non négociables, le projet de ligne à grande vitesse deviendrait alors contestable et écocide. Un projet d’intérêt général, nécessaire pour désenclaver notre département et œuvrer à la bifurcation écologique, se transformerait de facto alors en vulgaire grand projet inutile imposé (GPII). Car avec ou sans fret, les perspectives changent de manière radicale…

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise