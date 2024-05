Valras-Plage - Coup de neuf pour le camping MarvillaParks Domaine La Yole 5* à Valras

Homair poursuit ses investissements et dévoile unenouvelle zone aquatique avec un lagon artificiel.

Leader des séjours en mobil-home en France et en Europe, Homair propose cette nouvelle génération de campings-villages 4/5* dans des destinations touristiques de premier plan, qui répondent aux aspirations des vacanciers français et européens à la recherche d’expériences en plein air avec le confort et les services de l’hôtellerie.

“Cette année encore, nous avons fait le choix de poursuivre nos investissements dans de nouvelles infrastructures et de continuer à rénover certains de nos établissements pour répondre à la quête d’expériences multiples de nos vacanciers. Pour la saison 2024, Homair dévoile de nombreuses nouveautés parmi sa sélection de près de 350 campings-villages pour permettre à notre clientèle familiale de vivre des vacances uniques grâce à des services toujours plus haut de gamme”.

Quentin Schaepelynck, directeur général d’Homair

Cette année encore, Homair renforce ses investissements dans la plupart des campings Marvilla Parks. Nouveaux espaces baignade, toboggans, pataugeoires, plages aménagées, piscines couvertes ou encore lagons, les plaisirs de l’eau seront plus que jamais au rendez-vous.

Le camping Marvilla Parks Domaine La Yole 5* à Valras-Plage a ouvert ses portes le 12 avril 2024 avec un tout nouvelle zone aquatique avec un lagon artificiel.

Idéalement situé en bord de mer avec un accès direct à la plage, le camping Marvilla Parks Domaine La Yole 5* offre tous les services pour passer des vacances inoubliables en famille. Activités sportives, immense parc aquatique, espace bien-être, bars... dans un magnifique espace naturel préservé de 25 hectares.

Le camping dispose d’un espace aquatique de 4 000 m² : piscines chauffées et couvertes, 9 toboggans aquatiques, pataugeoire, bains à remous et solarium.

Pour le plaisir des petits et des grands, le camping Marvilla Parks Domaine La Yole 5* inaugure pour la saison 2024 :

Lagon tropical paradisiaque bordé de sable fin et de parasols en paillote

bordé de sable fin et de parasols en paillote Aire de jeux aqualudique pour enfants au parc aquatique

pour enfants au parc aquatique Structures de jeux, dont une structure acro-games 100% sécurisé pour les enfants

L’ambition d’’Homair est de rendre les vacances de qualité accessible à tous.

Ainsi, Homair propose des séjours avec un excellent rapport qualité/prix à partir de 250€ pour 7 jours en mobil-home de 6 personnes soit un budget de 6€/nuit/personne et à partir de 500€ pendant les vacances scolaires de juillet soit un budget de 12€/nuit/personne. Et bien sûr, toutes les activités sont incluses dans le prix du séjour, de quoi profiter de vacances abordables sans faire l’impasse sur le confort de l’hébergement et la qualité des services. L'art de faire coïncider des expériences illimitées avec un budget maîtrisé.