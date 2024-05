Montpellier - Festival What a trip // Des étudiants de l'ESMA à l'affiche du 23 au 29 septembre 2024 p

Pour la 2e année consécutive, l’équipe du très fréquenté festival montpelliérain du film d’aventure « What a trip » (WAT) a choisi des étudiants de l’ESMA pour réaliser l’affiche. C’est une belle reconnaissance et un fort rayonnement pour les étudiants en Design Graphique Pluri média de l’ESMA qui ont été sollicités pour plusieurs missions. L’événement qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024 permet aux étudiants de mettre leur talent au service d’un événement local.

ESMA et WAT : une collaboration renouvelée

Les équipes du festival “What a Trip !” sont venues à la rencontre des étudiants de l’ESMA, dans l’optique que ces derniers élaborent une véritable stratégie de communication capable de pallier des problématiques concrètes rencontrées par les organisateurs : “Le WAT a su fidéliser ses visiteurs au fil des éditions, indique Romain Tarrusson, fondateur du festival. Mais, bien que Montpellier soit une ville étudiante et dynamique, le WAT n’a pas encore su attirer suffisamment le public jeune.” C’est donc dans une volonté de développer l'attrait pour le festival, d'atteindre un public plus jeune, de proposer des solutions innovantes et d'engager une communication mieux adaptée que les étudiants de l’ESMA sont intervenus.

Une demande et des projets ambitieux

Les objectifs de communication du WAT :

- L’accroissement de la notoriété de l’événement, afin de faire du WAT un événement incontournable auprès de la population locale,

- La fidélisation d’un public susceptible d’être intéressé par la thématique du cinéma, ainsi que du public capté lors des précédentes éditions,

- La captation d’une cible jeune et étudiante, notamment pour les concerts et les projections programmés à l’occasion du festival.

Afin de répondre à ces objectifs, les étudiants ont pu proposer le déploiement de trois outils de communication distincts. Et c’est d’abord sur la conception graphique du visuel de l’édition 2024 qu’ils se sont penchés.

Ils ont ensuite procédé à la réalisation d’une vidéo d’introduction qui serait diffusée avant chacune des projections prévues à l’occasion du festival. Dans ce travail, les étudiants avaient notamment pour directive de faire usage du motion design, et devaient intégrer aussi bien des informations pratiques que des consignes de sécurité à destination des spectateurs.

Enfin, chaque groupe d’étudiants devait se pencher sur la réalisation du teaser 2024en mettant en avant de façon claire et directe la thématique du voyage et de l’aventure.

C’est le travail élaboré par Camille Sanchez et Chloé Aubel qui a été choisi par les organisateurs, qui n’ont pas caché leur enthousiasme pour la créativité et la pertinence de la proposition des deux jeunes étudiantes. Un autre projet, conçu par Anais Derick et Océane Goyon, a également retenu l’attention des organisateurs, qui ont apprécié la mise en lumière de l’engagement écologique du festival et le parti pris graphique. Ainsi, leurs créations feront l’objet d’affiches collector, qui seront proposées lors du festival.

Le grand public pourra découvrir le travail de Camille Sanchez et de Chloé Aubel dans le courant de l’été, lors du lancement de la campagne de communication.

Le festival WAT

Créé en 2017 à l’initiative de l’association montpelliéraine AFIVAM, le festival “What a Trip !” a pour vocation de réunir tous les passionnés de voyage et d'aventure, pour quatre jours d’échange et de partage. Le festival, qui a rassemblé en 2023 pas moins de 49.000 visiteurs, s’organise autour de projections, de débats, d’expositions, de concerts, ainsi que d’un village du voyage, où une cinquantaine d’exposants pourront éclairer les visiteurs sur les destinations à privilégier, partager des conseils de sécurité en voyage, présenter des innovations technologiques pour les voyageurs, discuter des enjeux socio-culturels liés au tourisme, et fournir des informations sur les pratiques éco-responsables lors des voyages.

L’ESMA, l’art sous toutes ses formes

Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon, Montréal, Bordeaux et Rennes, l’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Design d’Espace, Design Graphique Plurimédia, Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux et jeu vidéo.

L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives. L’ESMA délivre un diplôme reconnu par l’État, offrant ainsi aux étudiants une reconnaissance nationale dès la sortie de leur cursus.